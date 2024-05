RGE e CEEE Equatorial registram cerca de 230 mil clientes sem luz

No final da tarde desta quarta-feira (15), aproximadamente 230 mil consumidores da RGE e da CEEE Equatorial ainda estavam sem luz devido aos eventos climáticos que impactaram o Rio Grande do Sul nos últimos dias. A RGE registrava 129,7 mil pontos sem energia elétrica (4,2% do total de clientes) e a CEEE Equatorial apontava 111.468 unidades consumidores sem luz (6,1% do total de usuários). As informações são do boletim do monitoramento dos serviços de infraestrutura do Estado, divulgado pelo governo gaúcho.