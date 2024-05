No primeiro trimestre de 2024, Banrisul apresenta lucro líquido de R$ 187,6 milhões

No primeiro trimestre de 2024, o Banrisul alcançou lucro líquido de R$ 187,6 milhões. Esse resultado reflete, entre outros aspectos, o crescimento da margem financeira, o fluxo de despesa de provisão para perdas de crédito, leve aumento das despesas administrativas e o crescimento das receitas de prestação de serviços. As informações são do Banrisul.



Mesmo diante do cenário climático adverso que atingiu o Rio Grande do Sul, o funcionamento da instituição se mantém operacional. Houve plena disponibilidade nos seus diversos canais de relacionamento com os clientes — tanto no digital quanto em sua rede de agências e nos correspondentes bancários.



O Banco está direcionando esforços para a reativação da estrutura de atendimento presencial nas localidades mais afetadas pelas enchentes, bem como para o estabelecimento de medidas de apoio com o objetivo de proporcionar ajuda financeira aos seus clientes. Além disso, o evento climático não ocasionou impactos patrimoniais relevantes, de ativos imobilizados.



Ainda não é possível estabelecer uma estimativa de impacto nos negócios, mas presume-se que serão mitigados por outros mecanismos de proteção, como seguros e garantias.



MEDIDAS EMERGENCIAIS



Como forma de atenuar os efeitos, o banco gaúcho está lançando diversas iniciativas para contribuir com a recuperação da atividade econômica e com a restruturação de seus correntistas, como repactuação de dívidas, isenção de tarifas, prorrogação de empréstimos consignados, parcelamento de cartão de crédito, suspensão de parcelas de crédito imobiliário e rural; além de linha de crédito para os municípios em situação de calamidade pública. O Banrisul também está liberando R$ 7 bilhões em recursos para financiar o capital de giro de empresas de todos os portes.



O presidente da instituição, Fernando Lemos, destaca que “o Banrisul é solidário com as perdas imensuráveis ocasionadas por essa tragédia, e permanecerá forte e sólido, para dar apoio e suporte à sociedade gaúcha”. De acordo com o executivo, a carteira de crédito de pessoa física, em sua maioria, é vinculada ao funcionalismo público, menos suscetível à variação de renda. “Na carteira rural, a maior parte das safras financiadas pelo Banco foi colhida antes das inundações. Além disso, as medidas emergenciais tomadas tendem a amortecer o cenário sobre a inadimplência”, destaca.

CRÉDITO



Em março de 2024, a carteira de crédito do Banrisul atingiu o valor de R$ 53,9 bilhões, apresentando aumento de 7,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando somou R$ 50,1 bilhões. A carteira mais representativa, de crédito comercial, totalizou R$ 34,5 bilhões, correspondendo a 64,0% do total de operações de crédito.



O Banco vem investindo em novos produtos para o segmento empresarial, como a Conta Única Banrisul, uma linha de crédito rotativo e recorrente, com flexibilidade de garantias, gerenciada pelo próprio cliente conforme suas necessidades de capital de giro. Também está sendo desenvolvido um limite de crédito rotativo com garantia de imóvel, produto elaborado com o objetivo de fidelizar e prospectar clientes Pessoa Jurídica.



Para clientes Pessoa Física, em função do Decreto Estadual nº 57.241/23, que altera a composição da remuneração disponível para cálculo da margem consignável, o Banrisul lançou o Crédito Fidelidade Servidor Público Estadual, linha não consignada e pré-aprovada, com a facilidade de contratação por meio do aplicativo do Banco.



RECURSOS CAPTADOS E ADMINISTRADOS



O saldo na captação e administração de recursos, no primeiro trimestre de 2024, somou R$ 97,4 bilhões, apresentando crescimento de 10,9% em relação ao mesmo período de 2023. Os destaques nessa ampliação foram os depósitos, recursos em letras e recursos administrados.



CARTÕES DE CRÉDITO



O Banrisul atingiu uma base de 1,2 milhão de cartões de crédito nas bandeiras Mastercard e Visa, ao final de março de 2024. Nos três primeiros meses do ano, foram realizadas 26,4 milhões de transações, o que possibilitou a movimentação financeira de R$ 2,6 bilhões, respectivamente 7,3% e 9,1% superior ao mesmo período de 2023. As receitas de crédito e de tarifas com cartões de crédito e cartões BNDES somaram R$ 161,8 milhões no trimestre.

VERO



A Vero, rede de adquirência do Banrisul, encerrou o período com 140,2 mil estabelecimentos credenciados ativos. No primeiro trimestre deste ano, foram realizadas 134,7 milhões de transações, aumento de 11,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. O volume financeiro transacionado totalizou R$ 11,8 bilhões, acréscimo de 7,6% frente ao mesmo período do ano passado.



SEGURIDADE



Os produtos de seguridade, dentre eles seguros de pessoas, patrimoniais, rurais, planos de previdência e títulos de capitalização, são disponibilizados na rede de agências do Banrisul e também nos canais digitais. A estratégia foi direcionada à oferta de produtos comercializados exclusivamente via aplicativo, dentre eles o Título de Capitalização Sonhos e o seguro Vida Digital. Também foi disponibilizado o BanrisulPrev Invest, um fundo de previdência com estratégia de investimento multimercado, para atender clientes com perfil arrojado.



No primeiro trimestre de 2024, a arrecadação de prêmios de seguros, contribuições de previdência e títulos de capitalização alcançou R$ 633,5 milhões, as receitas totais atingiram R$ 90,1 milhões e as operações ativas de seguridade totalizaram 2,2 milhões de contratos.



CANAIS DIGITAIS



Os canais digitais do Banrisul, considerando todos os canais disponíveis, responderam por 85,5% das operações realizadas nos três primeiros meses de 2024, frente a 83,0% no mesmo período de 2023. Os canais de Home, Office e Mobile Banking tiveram, nos três meses de 2024, 159,4 milhões de acessos, 12,5% a mais que no primeiro trimestre de 2023, correspondendo a uma média diária de 1,8 milhão de acessos. Na comparação com o mesmo período do ano anterior, o total de operações cresceu 10,8%, a quantidade de transações financeiras foi 17,3% superior, e o volume transacionado 4,8% maior.

INOVAÇÃO



Consolidando-se como uma empresa inteligente, o Banrisul está atento aos movimentos do mercado e demonstra grande envolvimento junto ao ecossistema de inovação do estado por meio do Banritech – Programa de Inovação Aberta do Banrisul.



No primeiro trimestre de 2024, os investimentos em modernização tecnológica, incluindo a renovação do parque de computadores, além de reformas e ampliações, totalizaram R$ 156,3 milhões.



Durante o South Summit Brazil – evento no qual a instituição marcou forte presença –, o Banco lançou um novo Edital de Inovação. O programa é destinado a empresas, startups e outras instituições que tenham projetos de desenvolvimento de soluções baseadas em IA, ou que desejem passar a utilizar essa tecnologia.



O Banrisul também participa do projeto piloto da moeda digital brasileira DREX, do Banco Central. Na mesma esfera, firmou uma parceria com a empresa Serpro para estabelecimento de uma rede compartilhada com tecnologia blockchain.