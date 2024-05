Cai para cerca de 250 mil quantidade de clientes sem luz da RGE e da CEEE Equatorial

Está quase chegando ao patamar de 250 mil o número de consumidores ainda sem luz nas áreas de atendimento da RGE e da CEEE Equatorial, conforme aponta o boletim do monitoramento dos serviços de infraestrutura no Estado divulgado no final da tarde de terça-feira (14). O número ainda é expressivo, mas menor em relação aos aproximadamente 280 mil usuários que não tinham energia na segunda-feira (13).

Na área da RGE continuam desabastecidos 125.456 clientes (6.9% do total de consumidores) e na da CEEE Equatorial são 132,6 mil pontos sem energia elétrica (4,3% do total de clientes). Já no segmento de saneamento, a Corsan informou 159.662 usuários sem abastecimento de água (5% do total de atendidos pela empresa).

Quanto à telefonia e internet, Tim e Claro afirmam que o serviço está normalizado em suas áreas de atendimento e a Vivo relata que sete municípios em que atua apresentam problemas. Sobre o setor de logística, o Porto de Rio Grande continua operando normalmente e o aeroporto Salgado Filho, na capital gaúcha, segue fechado para voos por tempo indeterminado.