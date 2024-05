Leroy Merlin promove ações em apoio aos seus colaboradores e comunidade gaúcha

Com o objetivo de fornecer todo o auxílio necessário à comunidade e aos colaboradores que foram impactados pela maior crise ambiental e humanitária da história do Rio Grande do Sul, a Leroy Merlin vem acompanhando as demandas da região para que possa contribuir de maneira rápida diante ao cenário do Estado.

Em um primeiro estágio, todo o foco da Leroy Merlin esteve na urgente mobilização de recursos e pessoas para agir na assistência aos colaboradores em situação de risco. Este trabalho foi realizado em cooperação com as autoridades locais, incluindo a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, para garantir que todos ficassem em segurança. As informações são da assessoria da empresa varejista.

A Leroy Merlin já doou o equivalente a R$ 2 milhões em mais de 40 mil itens, incluindo luvas, botas, lanternas, cordas e ferramentas em geral, além de mantas, cobertores e kits de higiene pessoal para atender às solicitações da Defesa Civil e demais entidades. "Este é um momento sem precedentes, no qual é crucial unirmos esforços para enfrentar os desafios impostos pelo desastre social e ambiental", declara Ignacio Sánchez, CEO da Leroy Merlin Brasil.

A empresa também ativou prontamente o seu Fundo Solidário, garantindo assistência alimentar, habitacional e de saúde aos mais de 60 colaboradores que se encontram em situações críticas, com perdas de suas habitações.

Adicionalmente, concedeu 1 salário adicional, auxílio de 2 cestas básicas em espécie e antecipação da 1ª parcela do 13º salário a todos os 505 colaboradores das três lojas no Rio Grande do Sul, totalizando um aporte de R$ 3 milhões voltados para o bem-estar dessas famílias.]

Além disso, todas as unidades da Leroy Merlin no Brasil estão atuando como pontos de arrecadação de donativos. A iniciativa, que conta com o engajamento de toda a sociedade, já contabilizou a doação de mais de 770 pallets de água, roupas e sapatos, alimentos não perecíveis, roupas de cama, cobertores e ração para os animais.

Outra ação conduzida pela companhia é a disponibilização de uma lista de produtos essenciais a preço de custo e com opções de parcelamento estendido para os clientes das três lojas no Rio Grande do Sul. Além disso, os fornecedores locais serão beneficiados com a antecipação de recursos e recebíveis, com taxas reduzidas e especiais.

“Estamos mobilizando a nossa rede de fornecedores, parceiros, entidades da sociedade civil em uma ação coordenada e conjunta, de doação de produtos, recursos e ações de voluntariado para o momento de retomada na reconstrução dos lares gaúchos e de estruturas públicas. Estamos em constante monitoramento da situação, junto com as autoridades locais, prontos para oferecer suporte contínuo e eficaz”, finaliza o CEO da companhia.