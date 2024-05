Cerca de 280 mil consumidores seguem sem luz nas concessões da RGE e CEEE Equatorial

Ao final da tarde desta segunda-feira (13), de acordo com o boletim do monitoramento dos serviços de infraestrutura no Rio Grande do Sul, divulgado pelo governo do Estado, eram aproximadamente 280 mil clientes sem energia na área da CEEE Equatorial e da RGE, as duas principais distribuidoras gaúchas. A CEEE Equatorial contabilizava 137.943 pontos sem energia elétrica (7,6% do total de clientes) e a RGE outras 143,5 mil unidades desabastecidas (4,7% do total de consumidores).

No setor de telefonia e internet, apenas a Claro informou que está com o serviço normalizado no Rio Grande do Sul. A Tim registra problemas em dois municípios e a Oi em outros 23. No segmento rodoviário, eram 102 trechos com bloqueios totais e parciais em 59 rodovias, entre estradas, pontes e balsas.

Quanto ao modal aquaviário, o Porto de Rio Grande era o único operando normalmente no Estado. Já a Fraport Brasil, administradora do aeroporto da Capital gaúcha, salienta que as operações no complexo Salgado Filho seguem suspensas por tempo indeterminado.