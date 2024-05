Leite diz que decisão do governo sobre dívida no RS é passo importante, mas ainda insuficiente

Com agências

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), afirmou que a medida de suspensão da dívida do Estado por 36 meses anunciada pelo governo federal nesta segunda-feira (13) representa um importante passo para a reconstrução do Rio Grande do Sul, após ser duramente atingido por enchentes. O governador gaúcho, porém, afirmou que a medida é insuficiente, reivindicou a quitação das parcelas e disse que novas demandas serão solicitadas à União nos próximos dias.

“A nossa demanda inclui um pedido de quitação desses valores (da dívida) que até aqui não se viabilizou, mas entendemos este ser um passo, sem prejuízo de tantos outros que serão necessários, até porque, a cada dia que passa, são observadas novas dimensões de atingimento desta crise”, comentou Leite, em reunião com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.



Leite reforçou que mesmo antes da devastação causada pelas enchentes o Piratini já enfrentava dificuldades relacionadas à dívida o que, segundo ele, demandava do governo estadual um grande esforço para ter as contas em dia. “A situação antes já era dramática, mas diante dessa tragédia a dívida se transforma em um torniquete insuportável”, citou. O governador avalia, no entanto, que será preciso pensar em "soluções mais perenes" de longo prazo para o Estado, o que envolverá a rediscussão do tema por parte das futuras gestões que estarão à frente do Rio Grande do Sul.



Além de Lula e de Leite, participaram do encontro o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), o ministro do STF Edson Fachin e os ministros da Fazenda, Fernando Haddad; da Casa Civil, Rui Costa; da Gestão, Esther Dweck; e da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, além do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

