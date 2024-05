Morre empresária Rejane Tramontina

Morreu na manhã desta sexta-feira, na cidade de Carlos Barbosa, a empresária Rejane Tramontina Paludo, de 66 anos. Filha de Ivo Tramontina, um dos fundadores da metalúrgica que leva o nome da família, e esposa de um dos integrantes da diretoria executiva da empresa, Ildo Paludo, Rejane lutava, há cerca de 10 anos contra um câncer de mama.



Desde de quando descobriu a doença, passou a compartilhar sua luta nas redes sociais, servindo de inspiração para outras mulheres. Ela deixa o marido Ildo, a filha Bruna Tramontina Paludo, a neta Arya Tramontina Paludo e os irmãos Clovis, Raquel, Renato e Carlos Tramontina.

Nascida em 26 de janeiro de 1958 em Carlos Barbosa/RS, Rejane era formada em Educação Física pela Universidade de Caxias do Sul. Acionista da empresa da família, atuou por um período como gerente de serviços culturais e supervisionou as promotoras de vendas da empresa em São Paulo/SP.



As homenagens estão sendo prestadas, no Memorial Caravaggio, no Centro de Carlos Barbosa. A cerimônia de despedida será neste sábado (11), às 10h30, com posterior cremação no Memorial Crematório São José, em Caxias do Sul.