Pontal deixa de ser ponto de resgate de vítimas da enchente; lojas vão reabrir

O Pontal Shopping, que vinha sendo ponto de apoio para acolher a chegada dos moradores resgatados de barco pelo Guaíba, informa que as operações no local foram desmobilizadas pelos órgãos responsáveis nesta quinta-feira (9). A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa do empreendimento.

LEIA TAMBÉM: Nível do Guaíba agora está abaixo do pico de 1941



Até domingo, dia 12, o shopping irá operar somente com a abertura do supermercado Asun e Farmácia São João, das 8h às 20h, e a Leroy Merlin, das 9h às 18h. A partir de segunda-feira, dia 13, será retomada a abertura facultativa/opcional das demais operações, conforme a disponibilidade de cada uma, com horário excepcional das 10h às 20h.



O Pontal Shopping salienta que continuará sendo uma base de apoio aos órgãos públicos (Polícia Federal, Polícia Civil e Militar) e, caso haja necessidade, está à disposição para retomar as operações de resgate no Complexo Pontal. O Comitê de Gerenciamento de Crise do Shopping também segue acompanhando a situação e avaliando a necessidade de qualquer mudança. , das 8h às 20h, e, das 9h às 18h., conforme a disponibilidade de cada uma, com horário excepcional das 10h às 20h.O Pontal Shopping salienta que continuará sendo uma base de apoio aos órgãos públicos (Polícia Federal, Polícia Civil e Militar) e, caso haja necessidade, está à disposição para retomar as operações de resgate no Complexo Pontal. O Comitê de Gerenciamento de Crise do Shopping também segue acompanhando a situação e avaliando a necessidade de qualquer mudança.