Ufrgs projeta medidas para a reconstrução do RS

A Faculdade de Ciências Econômicas (FCE) da Ufrgs divulgou um manifesto com uma série de propostas para o enfrentamento da crise causada pelas enchentes no Rio Grande do Sul, assim como políticas de reconstrução do Estado à longo prazo. O projeto foi realizado pelos professores Maria de Lurdes Furno da Silva e André Moreira Cunha, diretora e vice-diretor da FCE. Entre as medidas estão a reestruturação da dívida do RS com a União e reavaliação dos compromissos ambientais para minimizar o impacto negativo na economia.

Cunha aponta que os esforços ainda estão direcionados para a ajuda humanitária, mas será necessária a elaboração de um projeto econômico sustentável para lidar com a reconstrução de diversos setores atingidos pela maior catástrofe ambiental que o Estado já viu. Segundo o professor, o primeiro passo para uma organização é dimensionar qual seria o custo de adaptação às mudanças climáticas, tanto na prevenção de novos eventos, quanto no auxilio na reformulação das áreas afetadas.



O material apresentado pelo FCE aponta que os investimentos públicos necessários estariam na casa dos R$ 6 bilhões e R$ 8,5 bilhões. Já os privados girariam em torno de R$ 16 bilhões a R$ 21,5 bilhões. "O Rio Grande do Sul apresentou uma relação investimento/PIB igual a 15% na última década, o que o posicionou abaixo da média nacional (17,7%). Esse baixo dinamismo está relacionado ao volume inferior ao necessário de investimentos, como estradas, aeroportos e tudo que envolva capital fixo. Um caminho seria a ampliação desses investimentos para um retorno mais objetivo", afirma Cunha.