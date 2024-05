Junta Comercial do RS isenta cobrança de serviços para empresas

A partir desta quinta-feira (09), a Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (JucisRS), em solidariedade a todos empreendedores vítimas das enchentes no RS, isentou o preço dos serviços prestados pelo Órgão de Registro até a próxima segunda-feira (13). A medida neste período vale para Constituição e Alteração de Empresas, emissão de Certidões, entre outros serviços.



A presidente da JucisRS, Lauren de Vargas Momback, destaca a importância de ações que fortaleçam o RS neste momento de calamidade pública. "Temos que unir forças para que os empreendedores consigam ter sua documentação e seguirem com seus negócios. Estamos trabalhando para dar suporte a todos que foram atingidos pelas enchentes em nosso estado", destaca.

A iniciativa é do Gabinete de Apoio ao Empreendedor, criado pelo governador Eduardo Leite e o vice, Gabriel Souza, com coordenação do Secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo.