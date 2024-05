ICF compra antenas para levar internet via satélite às áreas afetadas no RS

A internet vai chegar em áreas isoladas ou sem comunicação no Rio Grande do Sul. Isto será possível graças a uma ação do Instituto Cultural Floresta (ICF), que comprou com recursos das doações as primeiras 100 antenas Starlink destinadas a fornecer via satélite o sinal. A logística, realizada em tempo recorde, demonstra a gravidade da situação e a agilidade dos voluntários. No momento, o principal apoio para o Estado se faz através do envio de recursos, pois os acessos aos municípios atingidos estão prejudicados por conta dos alagamentos.



"Obrigado pessoal, obrigado pelas doações. Continuem ajudando, pois ainda temos muitos projetos para serem executados pela frente. Estamos mobilizados para auxiliar a todos da melhor forma possível, contamos com a solidariedade de todos", destaca o presidente do conselho do ICF, Claudio Goldsztein.



As antenas Starlink estão sendo distribuídas estrategicamente e serão destinadas aos órgãos da Segurança Pública e aos demais grupos de resgate voluntário. Essa tecnologia vai facilitar as operações de busca e coordenação, permitindo uma resposta mais eficiente e coordenada diante da emergência.



O Rio Grande do Sul enfrenta atualmente a maior enchente da sua história, trazendo consigo desafios sem precedentes para as autoridades, serviços de emergência e voluntários que trabalham para ajudar as vítimas e coordenar os esforços de resgate e assistência. Neste momento crucial, o ICF emerge como uma força vital no apoio às comunidades afetadas.



Depois que a água baixar, os esforços do ICF continuarão sendo empregados, quando for necessário agir na retomada e na reconstrução das estruturas, com foco principalmente na Educação e na Segurança Pública. As doações podem ser feitas pelo PIX: (CNPJ) 27.631.481/0001-90.

