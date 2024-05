CMPC mantém produção com volume mínimo enquanto socorre vítimas da cheia em Guaíba

Em meio a uma das regiões mais atingidas pelas cheias, em Guaíba, a produção dana cidade está mantida em volume mínimo. De acordo com a empresa, a medida é necessária para garantir a segurança operacional da planta industrial. Os maiores esforços da empresa, que há poucos dias anunciou aquele que deverá ser odo Rio Grande do Sul, em uma nova planta em Barra do Ribeiro, tem sido direcionado ao apoio às ações contra as enchentes. O terminal portuário operado pela empresa em Guaíba, por exemplo, foi cedido para transportes na Região Metropolitana, especialmente oxigênio aos hospitais e alimentos.

A logística da empresa pela hidrovia da Lagoa dos Patos está prejudicada, uma vez que o Porto de Pelotas, por onde são transportadas as toras de madeira, matéria-prima para a produção em Guaíba, está fechado temporariamente.

Conforme a assessoria de imprensa da empresa, o maquinário da planta industrial está sendo usado nos trabalhos de resgate. São caminhões, retroescavadeiras e um helicóptero. A companhia ainda cedeu um gerador elétrico, que tem ajudado a Corsan a bombear água potável à cidade de Guaíba. A CMPC ainda apoia abrigos na sua comunidade, com o fornecimento de banheiros químicos e colchões. Nos próximos dias, são previstas as doações de 4,5 mil cestas básicas às famílias atingidas pelas cheias.

Por meio de nota, a CMPC garante estar em contato permanente com as autoridades do Estado. A planta industrial de produção de celulose em Guaíba finalizou, no último ano, um investimento de R$ 2,75 bilhões na implantação do projeto BioCMPC . Atualmente, a multinacional chilena tem capacidade de produção 2 milhões de toneladas de celulose por ano, com 1,3 mil funcionários que trabalham diretamente na fábrica de Guaíba. O futuro projeto da CMPC, em Barra do Ribeiro, envolverá até R$ 24 bilhões de investimentos para uma nova planta industrial, com capacidade de produção de 2,5 milhões de toneladas de celulose por ano.