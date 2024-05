Instituto Caldeira usará instalações do Tecnopuc

Com a sua sede localizada no Quarto Distrito, uma das áreas duramente afetadas pelas chuvas em Porto Alegre, o Instituto Caldeira contará com a parceria do Tecnopuc. O parque científico e tecnológico da Pucrs irá disponibilizar uma área para que as empresas da Comunidade Caldeira que precisam de um espaço com infraestrutura mínima de luz e internet possam usar para realizar as suas atividades neste período em que os acessos ao Quarto Distrito estão comprometidos. Para poder acessar o Tecnopuc, as empresas do Caldeira deverão preencher um formulário. O link pode ser acessado pelo Instagram @institutocaldeira. Todos os eventos do Instituto Caldeira estão cancelados por tempo indeterminado. "Assim que possível, nosso time, acompanhado da segurança necessária, acessará o hub para trazer atualizações. Estamos profundamente impactados, mas a hora é de preservarmos vidas", diz em sua rede social o hub de inovação gaúcho.

Transfeera movimenta mais de R$ 18 bilhões e foca em B2B

Rodrigo Kratzer, Fernando Nunes e Rafael Negherbon, gestores da Transfeera Max Schwoelk/Divulgação/JC

A Transfeera, fintech que fornece soluções de pagamento para médias empresas e movimentou quase R$ 19 bilhões em 2023,recebeu aprovação do Banco Central (BC) para operar como Instituição de Pagamento (IP). Com isso, está apta a se conectar diretamente ao BC, integrando-se ao Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), ao Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI) e ao Sistema de Transferência de Reservas (STR) na condição de participante direto. A empresa registrou mais de 43 milhões de transações, número que representa 47% a mais do que o valor transacionado em 2022. Além disso, a companhia anunciou captação de R$ 7 milhões, em rodada liderada por Honey Island e 4UM Investimentos, e que também contou com participação dos fundos Bossanova Investimentos, Opus, Goodz Capital e Curitiba Angels. "A Transfeera recebeu as certificações das normas ISO27001 e ISO27701 que reforçam o compromisso da fintech com a segurança das suas informações. Ademais, com a aprovação da licença de instituição de pagamento podemos operar com mais autonomia e de forma mais ampla no mercado", celebra Fernando Nunes, cofundador e CEO da Transfeera. Segundo ele, a licença também implica na qualidade da tecnologia e ainda fortalece a ligação com o sistema de pagamentos do País. "Para o ano de 2024, queremos reforçar a presença da Transfeera no mercado financeiro B2B, trabalhando na conexão com o BC", acrescenta.

Tecnologia pode evitar R$ 1 bi em fraudes no Dia das Mães

Golpistas buscam oportunidades para roubar informações pessoais AdobeStock/Divulgação/JC

Mais de 180 mil tentativas de fraude de identidade deverão ser evitadas no Dia das Mães, segunda data comemorativa mais importante para o comércio, segundo a Serasa Experian. Se efetivadas, poderiam causar mais de R$ 1 bilhão em perdas financeiras para empresas e consumidores. O diretor da Serasa Experian, Caio Rocha, comenta que os golpistas ficam atentos para criar falsas oportunidades de compra que, no fim, podem gerar o roubo de informações pessoais importantes e que serão utilizadas para situações graves, como aberturas de contas falsas e pedidos de empréstimos sem consentimento. Na fraude de identidade, os criminosos utilizam os dados pessoais da vítima, como CPF, RG, e-mail, fotos e outras informações para efetuar transações em nome de terceiros, geralmente em instituições financeiras. Muitas vezes, a vítima só percebe que teve uma conta aberta em seu nome ou foi invadida meses depois, quando recebe cobranças desconhecidas. "Muitas ofertas atrativas podem surgir na internet que demandam o preenchimento de dados pessoais. Por isso, os consumidores precisam estar atentos sobre onde compartilham suas informações pessoais para não serem vítimas de roubo de identidade", alerta Rocha.

ConectCar é pioneira ao lançar plataforma para Free Flow

A ConectCar anunciou o lançamento do Portal Free Flow, uma plataforma desenvolvida pela companhia para atender motoristas que transitam por rodovias que já têm o sistema de cobrança Free Flow, mas ainda não possuem uma tag, descomplicando o processo de pagamento das tarifas. Com isso, a empresa se torna a primeira operadora do segmento a ter uma plataforma com esse fim ao desenvolver a solução. O objetivo é simplificar o processo de pagamento das tarifas do Free Flow para os motoristas que ainda não possuem uma tag, colaborando para a redução de inadimplência. Ao passar pelo pórtico sem uma tag de pagamento automático, o valor cobrado ficará disponível no site e a tarifa deverá ser paga de acordo com o prazo estipulado pelas concessionárias.

Neogrid tem receita líquida de R$ 68 milhões