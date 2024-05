Empresários cedem equipamentos para desobstrução de estradas

De Caxias do Sul

A Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) e Fundação Caxias lançaram campanha de arrecadação de recursos para abastecer máquinas que empresários estão colocando à disposição para um trabalho emergencial de desobstrução de estradas e acessos no interior de Caxias do Sul e Região da Serra. À frente da iniciativa, o empresário Guilherme Sartor, do Sinduscon Caxias, afirma que, neste momento, estão sendo liberados acessos para escoamento de produção e chegada de serviços básicos e suprimentos essenciais, como medicamentos, alimentos, roupas, colchões e outros materiais.

"O foco é na Estrada Municipal do Vinho, que vai ser a principal via de acesso à região de Vila Cristina e escoamento para a Serra e posteriormente para a Capital. Mas estamos também trabalhando na Rota do Sol e na RS-431, em Faria Lemos, em Bento Gonçalves", detalha.



Estão em operação, cedidas pelas empresas, cerca de 25 escavadeiras, 10 retroescavadeiras, cinco tratores de esteira, duas pás-carregadeiras e de 15 a 20 caminhões. "Está sendo um trabalho forte e em vários pontos. Estimamos a necessidade de 100 mil a 150 mil litros de diesel", acrescenta Sartor.



O presidente da CIC Caxias, Celestino Oscar Loro, reforça a importância da mobilização. De acordo com ele, a Fundação Caxias está coordenando as ações de arrecadação de mantimento, água, colchões e roupas, e delegou às entidades empresariais a missão de restabelecer o mínimo de normalidade possível aos acessos rodoviários, afetados pelas enxurradas da semana passada. Loro lembra que existem muitas comunidades sem acesso a serviços básicos e suprimentos essenciais.



As doações para a campanha podem ser feitas por meio da chave PIX (atendimento2@fundaçãocaxias.com.br) ou utilizando o QR Code que está nas plataformas oficiais da CIC Caxias e Fundação Caxias. A CIC Caxias e seus parceiros estão trabalhando em colaboração com as autoridades locais e a Defesa Civil para coordenar os esforços de socorro e garantir que a ajuda chegue aos que mais precisam.