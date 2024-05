Refap mantém operação, apesar das enchentes

Mesmo com as chuvas intensas dos últimos dias, a refinaria Alberto Pasqualini (Refap), em Canoas, está operando e produzindo normalmente, segundo nota da Petrobras. A empresa informa que “organizou uma equipe de resposta à emergência, que vem prestando todo o apoio e atendimento à força de trabalho, e está monitorando os principais pontos que podem afetar a operação da refinaria e a saída de combustíveis, a fim de garantir a continuidade do abastecimento”.

O presidente do Sindicato Intermunicipal do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes no Rio Grande do Sul (Sulpetro), João Carlos Dal’Aqua, confirma que a Refap, principal fonte de abastecimento de combustíveis no Estado, está operando e enviado produtos para as bases distribuidoras, que por sua vez repassam itens como gasolina e óleo diesel para os revendedores.

“A dificuldade é as bases escoarem os produtos”, ressalta o dirigente. Esse cenário, comenta o representante do Sulpetro, ocasiona alguma limitação logística para o fornecimento de combustíveis. “Chega um pouquinho, vai acabando, chega de novo. Mas, não há um desabastecimento, porque tem produto”, diz Dal’Aqua.