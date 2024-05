Ministério dos Transportes promete R$1 bilhão a mais para recuperação de rodovias federais no RS

De acordo com o do ministro dos Transportes, Renan Filho, haverá um acréscimo de recursos do governo federal para as rodovias no Rio Grane do Sul. “A gente espera que os investimentos, só nas rodovias federais, passem de R$ 1 bilhão, aqui no Rio Grande do Sul. Isso a mais, R$ 1 bilhão só em virtude das chuvas. Já existia R$ 1,7 bilhão, que o estado tem para fazer suas obras. A gente estava duplicando a BR-290, concluindo a duplicação da BR-160, fazendo a travessia de Ijuí”, enumera o ministro.

Em notícia divulgada pelo ministério, Renan Filho destacou as ações sob responsabilidade da pasta. "A BR-116 para o Sul, que faz uma conexão com a BR-290, será liberada no dia 12 deste mês. Ela também está com alagamento. A gente espera liberar todo o Complexo Scharlau e a ponte sobre o Rio dos Sinos até 10 de maio, também a ligação de Eldorado até Porto Alegre. O trabalho nessas rodovias é o que nós estamos chamando de caminhos assistenciais, o dia 12 é o nosso prazo.", anunciou.

O ministro visitou, depois das chuvas, um dos trechos de reparos prioritários na BR-290, entre as cidades de Eldorado e Santa Maria, setor conhecido como bueiro em Eldorado do Sul. O trecho é um dos vitais para a normalização do tráfego na região. “Esses caminhos serão feitos em pedra, a gente vai elevar o nível da pista para retirar as áreas alagadas. Por isso que só vai passar caminhão, salvamento, depois disso a gente só pode pensar numa liberação mais ampla quando as águas do Guaíba baixarem”, destaca Renan Filho. Ainda sobre investimentos, o ministro recordou o histórico recente.

“O presidente Lula já tinha quadruplicado o investimento no Rio Grande do Sul. Para uma comparação rápida: em 2022, último ano do governo anterior, foi aplicado aqui cerca de R$ 450 milhões. Ano passado nós aplicamos R$ 1,3 bilhão. Ou seja, quase quatro vezes mais recursos para fazer as obras do estado andar em mais velocidade. Só que agora, com essa realidade, além das obras, nós vamos ter que aplicar muito mais recursos para o restabelecimento do funcionamento da malha viária daqui”, enfatiza.