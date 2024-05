Aneel atua presencialmente no RS devido à situação climática

Para monitorar de perto as ocorrências no setor elétrico gaúcho desencadeadas pelas chuvas, a fiscalização da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) está atuando presencialmente no Estado desde sexta-feira. Entre os casos que estão sendo acompanhados pelo órgão regulador estão os das barragens de hidrelétricas.

A Aneel cita como em "estado de atenção" as barragens de Jacuí, Canastra, Furnas do Segredo, Castro Alves e Monte Claro. Já em "estado de emergência" encontram-se os complexos de 14 de Julho e Bugres. De acordo com nota da Aneel, devido às inundações no RS, houve a necessidade de desligar a subestação Nova Santa Rita que deixou fora de operação 16 importantes linhas de transmissão.

"Isso fragiliza a conexão entre os sistemas de transmissão e deixa os sistemas remanescentes sobrecarregados e mais suscetíveis a novas contingências que podem levar a cortes de cargas", frisa a agência.

Outras instalações e linhas de transmissão importantes no Estado também estão fora de operação, como Venâncio Aires/Cidade industrial e Lajeado 2/Lajeado 3 e a subestação Candelária.