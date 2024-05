Estado aumenta geração térmica e importação de energia para atender abastecimento elétrico

Situações atípicas como a vivida no Rio Grande do Sul atualmente, devido às chuvas, exigem medidas drásticas. O setor elétrico não foge dessa regra. Para aumentar a segurança do fornecimento de energia no Estado, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) determinou o aumento da geração termelétrica local, além da importação de energia.

O órgão do setor elétrico solicitou o despacho (operação) da Termelétrica Canoas (que opera no município canoense tanto com gás natural como com óleo). Adicionalmente, foi solicitada a elevação de geração da usina Pampa Sul (carvão), em Candiota, para sua capacidade máxima, estrutura que já estava em atividade. Também vem sendo importada energia do Uruguai, via Conversora de Melo, com valores variando entre 120 MW e 390 MW (entre 3% a 10% da demanda média de energia elétrica dos gaúchos).

Na manhã desta sexta-feira (3), o ONS participou de reunião extraordinária da Sala de Crise da Região Sul, coordenada pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), com a participação do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), do Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM), do governo gaúcho e dos outros estados do Sul. No primeiro momento do grande volume de chuva, as ações do ONS foram direcionadas para garantir a segurança das hidrelétricas das bacias dos rios Jacuí e Taquari-Antas.