Mais de 328 mil clientes ainda estão sem luz no RS

Até o final da tarde desta quinta-feira (2), conforme dados do governo do Estado, cerca de 328,9 mil consumidores da CEEE Equatorial e da RGE ainda não tinham a energia elétrica restabelecida. O maior número de clientes sem luz devido às chuvas se concentrava na área de concessão da RGE, aproximadamente 272 mil, e na da CEEE Equatorial eram em torno de 56,9 mil unidades.

De acordo com a assessoria de imprensa da RGE, a maioria dos clientes da distribuidora que se encontram sem energia estão em áreas alagadas ou em locais com impedimento de acesso das equipes de técnicos. As regiões mais afetadas na área de concessão da distribuidora são Vale do Taquari (113,8 mil), Vale do Sinos (45 mil), Vale Rio Pardo (33,3 mil) e Serra (27,9 mil).

Já a assessoria da CEEE Equatorial detalha que as regiões mais atingidas na sua área de concessão são Sul, Litoral Norte e Metropolitana. Os municípios mais impactados, por sua vez, foram São Lourenço do Sul, Rio Grande, Balneário Pinhal, Alvorada, Porto Alegre e Guaíba.

As dificuldades quanto ao fornecimento de energia no Rio Grande do Sul podem acabar ocasionando danos em aparelhos elétricos. Os pedidos de indenização dos consumidores são avaliados segundo a Resolução Normativa n. 1000/21, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). O titular da instalação, ou seu representante legal, deverá entrar em contato com a distribuidora que lhe fornece energia por meio dos canais de atendimento e fornecer os dados solicitados para análise do caso.

Os clientes da RGE, por exemplo, poderão entrar em contato com a empresa pelo WhatsApp (51) 9 9955.0002, pelo site www.rge-rs.com.br, pelo App CPFL Energia (disponível para Android e iOS) ou pelo Call Center 0800 970 0900. Já quanto aos consumidores atendidos pela CEEE Equatorial, a companhia informa que a solicitação poderá ser efetuada no prazo de até 90 dias, contados a partir da data da ocorrência. No caso de conserto já efetuado, deverá ser apresentada nota fiscal do serviço. O pedido de ressarcimento pode ser solicitado nas agências da CEEE Equatorial, pelo 0800 721 2333, whats app 3382-5500, e pela Agência Virtual da empresa, no site da distribuidora: ceee.equatorialenergia.com.br.