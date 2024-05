RGE ainda registra 272 mil clientes sem luz

A RGE informa que a sequência de chuvas que atingem o Rio Grande do Sul, com vento e descargas atmosféricas, segue causando danos na rede elétrica, impactando o fornecimento de energia. Às 17h desta quinta-feira (2), ainda eram 272 mil clientes sem energia na área da concessionária.

A maioria desses clientes está em áreas alagadas ou em locais com impedimento de acesso das equipes. As regiões mais afetadas são Vale do Taquari (113,8 mil), Vale do Sinos (45 mil), Vale Rio Pardo (33,3 mil), Serra (27,9 mil). Em nota, a empresa afirma que “mesmo com as dificuldades enfrentadas, com bloqueios de estradas e alagamentos, que não permitem acesso às redes elétricas para atendimento às ocorrências, as equipes da RGE seguem totalmente mobilizadas para restabelecer o fornecimento de energia”.

A RGE alerta que a população deve ficar longe de fios partidos ou galhos de árvores que estejam caídos sobre a rede elétrica. A orientação nesses casos é acionar imediatamente a RGE e o corpo de bombeiros e aguardar o atendimento. Em caso de falta de energia, a empresa aconselha a fazer contato através de um dos canais de atendimento.

Opções para entrar em contato com a RGE:

SMS: Envie mensagem com o SEU CODIGO (que consta na conta de energia elétrica) para o número 27350.

WhatsApp: (51) 9 9955.0002

Site: www.rge-rs.com.br

App: CPFL Energia (disponível para Android e iOS)

Call Center: 0800 970 0900.