CEEE Equatorial comunica desligamentos em áreas mais atingidas pelas chuvas

Algumas áreas de 36 municípios atendidos pela CEEE Equatorial terão a energia desligada por tempo indeterminado. De acordo com comunicado da empresa, trata-se de uma medida de segurança e que atende a uma solicitação do Corpo de Bombeiro e da Defesa Civil do Estado e segundo a assessoria de imprensa da empresa são casos pontuais, em locais mais impactados com as chuvas.

As áreas em questão se encontram nos municípios de Porto Alegre, incluindo as Ilhas do Guaíba; Amaral Ferrador, Arroio dos Ratos, Bagé, Butiá, Camaquã, Canguçu, Caraá, Cerro Grande do Sul, Charqueadas, Cristal, Dom Feliciano, Dom Pedrito, Eldorado do Sul, Encruzilhada do Sul, Guaíba, Herval, Hulha Negra, Imbé, Itati, Jaguarão, Lavras do Sul, Mampituba, Maquiné, Mariana Pimentel, Pantano Grande, Pinheiro Machado, Piratini, Rio Grande, Santo Antônio da Patrulha, São Jerônimo, São Lourenço do Sul, Santa Vitória do Palmar, Terra de Areia, Três Forquilhas e Viamão.

Até às 15h desta quinta-feira (2), na área de concessão da distribuidora, 55 mil clientes estavam sem energia. As regiões mais atingidas são Sul, Litoral Norte e Metropolitana e os municípios mais impactados foram São Lourenço do Sul, Rio Grande, Balneário Pinhal, Alvorada, Porto Alegre e Guaíba. Do total de consumidores sem energia, aproximadamente 1.105 clientes estavam desligados por segurança, devido aos alagamentos.

A empresa reitera para que, ao se deparar com postes caídos, fios e cabos ao solo, é fundamental manter distância do local e contatá-la, imediatamente, pelo 0800 721 2333. O mesmo número está à disposição da população para solicitar atendimento, bem como os demais canais - WhatsApp/Clara (51) 3382 5500; ou Agência Virtual, no site ceee.equatorialenergia.com.br.