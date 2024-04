Trabalhadores da GM e sistemistas aceitam acordo coletivo

Os trabalhadores da General Motors (GM) e das empresas sistemistas aprovaram, nesta terça-feira (30) em assembleia convocada pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Gravataí (Sinmgra), o acordo coletivo com as empresas. O debate ocorreu na própria fábrica da GM.



Durante a assembleia, que começou às 15h em turno único, os trabalhadores votaram a proposta que foi negociada entre o Sinmgra e a direção das empresas. A decisão vigora por dois anos.

De acordo com o Diretor de Assuntos Administrativos do sindicato, Valcir Ascari, a proposta foi unanimidade entre os trabalhadores. "Eles ficaram muito felizes, conseguimos reivindicações importantes, como zerar banco de horas. Tinha gente devendo 500 horas", explicou. Valcir disse ainda que o acordo votado foi um 'meio-termo' entre o que as empresas e o sindicato queriam.

Assim, até 2026, além do banco de horas zerado para todos os trabalhadores da GM e sistemistas, o acordo prevê também pagamento de ticket no valor de R$ 300,00 (no próximo ano, o valor sobe para R$ 350,00), Programa de Participação nos Resultados (PPR) no valor de R$ 16 mil, e mais R$ 1 mil de abono para repor inflação para trabalhadores da GM, totalizando R$ 17 mil. No caso dos sistemistas, o valor total é de cerca de R$ 9,1 mil. Em 2025, toda a inflação deve ser reposta.

"O ticket vai significar R$ 3 milhões por mês esse ano no comércio local. Esse valor também aquece o comércio local", considerou Valcir. Segundo ele, uma greve não foi uma estratégia cogitada para este acordo. Durante a assembleia, o diretor do sindicato disse, ainda, que foram cobrados os investimentos da GM em Gravataí. Ele acredita que um anúncio da empresa pode ocorrer nos próximos dias.