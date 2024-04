Dólar sobe por exterior em meio à Ptax e à espera da decisão de juros do Fed

Em véspera de decisão de juros do Federal Reserve e de feriado no Brasil, ambos nesta quarta-feira, dia 1º, o dólar opera em alta no mercado à vista, acompanhando o ganho externo da moeda americana e dos rendimentos dos Treasuries.



Pode ter fator técnico pesando no ajuste do câmbio, em meio à defensa de posições por comprados (apostaram na alta do dólar) e vendidos (apostaram na queda) em contratos cambiais no mercado futuro.



Os investidores olham também o boletim Focus, que mostrou poucas alterações nas estimativas do mercado para este e o próximo ano, e dados do mercado de trabalho no País.



No Focus, os analistas consultados pelo BC mantiveram a estimativa para o IPCA de 2024 em 3,73% e a de 2025 em 3,60%. A projeção para a taxa Selic também não sofreu alteração em relação à semana passada, mantendo-se em 9,50% este ano e em 9% em 2025. No entanto, foi elevada de 8,5% para 8,63% em 2026.



A taxa de desocupação no Brasil ficou em 7,9% no trimestre encerrado em março, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado veio perto do piso das expectativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast. As estimativas iam de 7,8% e 8,2%, com mediana de 8,1%.



Em igual período de 2023, a taxa de desemprego medida pela Pnad Contínua estava em 8,8%. No trimestre encerrado em fevereiro de 2024, a taxa de desocupação estava em 7,8%. A renda média real do trabalhador foi de R$ 3.123 no trimestre encerrado em março, alta de 4,0% em relação ao mesmo período do ano anterior.



Também são esperados o Caged do mês passado (9h30) e o estoque da Dívida Pública Federal (14h30).



Às 9h29, o dólar à vista subia 0,38%, a R$ 5,1354. O dólar para junho, mais negociado a partir de hoje, subia 0,51%, a R$ 5,1630.