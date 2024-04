Argenta é o novo nome das Empresas SIM

De Caxias do Sul

Em um processo de valorização da marca familiar e para acompanhar a evolução constante da organização, os irmãos e fundadores Deunir e Neco Argenta decidiram por mudar o nome das Empresas SIM. A partir de agora, o grupo sediado em Flores da Cunha, que consolidou faturamento superior a R$ 15 bilhões no ano passado, passa a se chamar Argenta e consolida um novo posicionamento de marca, agora “Sempre em movimento por um futuro melhor”. As nove operações, oito do segmento de combustíveis e lubrificantes, e a vinícola, que já levava o nome da família, passam a fazer parte de uma identidade única e própria.

O presidente Neco Argenta definiu a estratégia como parte do processo de evolução constante da empresa em seus 38 anos de história, em que manteve crescimento médio anual de dois dígitos. “Esse movimento dá maior autonomia e independência a cada uma das empresas do grupo, porém mantém uma conexão com a nova marca que abraça todos os negócios”, reiterou.



O executivo recordou o início do grupo, em 1985, a partir de uma sociedade proposta pelo irmão Deunir, que deu origem às empresas Di Trento, para atuar na revenda e distribuição de produtos para a indústria vinícola. O negócio se manteve exclusivo até 1993, quando foi aberto o primeiro posto de combustível, em Flores da Cunha, para abastecer, como foco inicial, a frota própria de caminhões, iniciada em 1987.



De acordo com o executivo, um momento relevante na empresa ocorreu em 2009, quando foi decidido abrir mão das demais operações, que eram rentáveis, para focar no negócio principal, o de combustíveis. A decisão veio acompanhada pela mudança, em 2012, do nome Grupo Di Trento para SIM Rede de Postos.



A partir de então, o grupo avançou para outros mercados fora do Rio Grande do Sul e acelerou um processo forte de expansão por meio da criação de novos negócios, como a SIM Distribuidora de Combustíveis, SIM Lubrificantes, SIM Aviação e o braço financeiro A27 Bank; e aquisições da Querodiesel TRR, Charrua Distribuidora e Vital Lubrificantes e Soluções Ambientais. Por conta da expansão, o grupo passou a se denominar Empresas SIM, a partir de 2022.



Em novembro de 2023, a companhia celebrou parceria com a Petronas e será a licenciada oficial da bandeira no Brasil. Também em 2023, a SIM Distribuidora assinou contrato com a Petrobras para fornecimento de diesel com conteúdo renovável, produzido a partir do coprocessamento de derivados de petróleo com matérias-primas renováveis, como óleo de soja. A Vinícola Luiz Argenta, que já leva o nome do pai, está em operação desde 2009 em área de 140 hectares adquirida em 1997.



Atualmente, o grupo emprega 5,5 mil colaboradores diretos em nove empresas, e tem como meta faturamento de R$ 19 milhões em 2024 e R$ 20 bilhões para o ano seguinte. A SIM Rede de Postos é formada por 185 unidades em mais de 70 cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. A SIM Distribuidora de Combustíveis possui 16 bases de distribuição, atuando nos mesmos estados.



A Charrua Distribuidora está em mais de 210 cidades no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, tem seis bases de operação e mais de 340 postos de combustíveis embandeirados. A Querodiesel é líder no mercado de distribuição transportador-revendedor-retalhista no país. Tem 13 bases em operação e mais uma em construção, atendendo a 310 cidades com mais de 100 caminhões de frota própria.



A SIM Lubrificantes é revendedora oficial/autorizada da Petronas, uma das cinco maiores marcas do mundo. A SIM Aviação tem a parceria da Air BP no mercado de aviação, atuando em cinco aeroportos nas regiões Centro-Oeste e Sul. A Vital é a única rerrefinadora do Sul do país. Coleta mais de 24 milhões de litros de óleo lubrificante usado ou contaminado, atuando em seis estados por meio de frota própria de 42 caminhões e 11 mil geradores. O braço financeiro A27 transacionou, no ano passado, cerca de R$ 3 bilhões, realizou 70 mil transações e tem 9,3 mil contas abertas.