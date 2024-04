Feira confirma expectativas de retomada no setor de máquinas

De São Paulo

A M&T Expo, que se encerra nesta sexta-feira (26), no São Paulo Expo, confirma as projeções das lideranças do setor de máquinas para construção e mineração de crescimento do mercado. As mais de 500 marcas em exposição têm recebido milhares de clientes - são esperados 35 mil visitantes - que têm fechado ou encaminhado negócios.



A Socage, da Indaiatuba (SP), fechou a venda superior a 2 milhões de euros com a empresa de locação latino-americana Alo Group. Alejandro Zenklussen Franco, diretor da empresa, que adquiriu dois caminhões com plataformas autopropulsadas, reforçou a importância da M&T Expo 2024 para o setor. Para Nicola Zago, responsável pelas vendas no exterior da Socage, a feira está trazendo resultados surpreendentes.



Um negócio de R$ 11,5 milhões, envolvendo 18 máquinas, foi consolidado pela DCCO, distribuidor Komatsu para os estados de Goiás, Tocantins, Distrito Federal, Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre. De acordo com Leopoldo Passos, diretor de vendas da DCCO, esse volume foi gerado com os novos equipamentos adquiridos, aos quais se somam quatro outras máquinas do estoque da distribuidora. Os equipamentos destinam-se a construtoras que atuam com obras de terraplanagem e de engenharia, como barragens, e locadoras que atuam junto a mineradoras. A Komatsu também vendeu 25 unidades da nova escavadeira hidráulica, que teve seu lançamento na feira, para a Armac, com atuação na prestação de serviços e locação de máquinas e equipamentos.



A XCMG, com fábrica em Pouso Alegre (MG), também realizou bons negócios. "A feira é muito importante para nós, distribuidores. Em Minas Gerais, tem um ditado que diz 'mineiro para ver precisa pegar com as mãos'. E um dos nossos clientes na área de mineração adquiriu vários equipamentos no evento", afirmou Gilberto Gualter, diretor executivo da Triama Norte Tratores, dealer da XCMG do Brasil da região de Minas Gerais.



Na Sany do Brasil, de Jacareí (SP), o movimento dos negócios da feira está superando as expectativas. "Nos dois primeiros dias estivemos com o estande muito cheio. Recebemos centenas de pedidos de informações e fechamos muitos negócios. Batemos as metas de venda do primeiro e do segundo dia do evento e acreditamos que vamos superar todas as metas acima do que esperávamos", contou Dennys Santos, executivo de marketing.



A programação da feira também contempla uma programação paralela de palestras e cursos gratuitos. Um deles é para operadores de máquinas, promovido pela Associação Paulista dos Empreiteiros e Locadores de Máquinas de Terraplenagem, Ar Comprimido, Hidráulico e Equipamentos de Construção Civil. São 16 participantes que estão recebendo aulas práticas e teóricas, com o objetivo de formar operadores de máquinas, como escavadeiras e retroescavadeiras.



De acordo com Carla Nicodemus, da área administrativa da entidade promotora, a realização do curso na M&T Expo é pioneira em dois sentidos. "O fato de ser gratuito, direcionado a pessoas que estão em busca de trabalho, e por acontecer na principal feira do setor. O objetivo é contribuir para reduzir a falta de operadores no mercado e diminuir o desemprego no Brasil".



O curso tem atraído a atenção de empresas do setor, trazendo expectativas positivas para os alunos. "Várias empresas locadoras estão interessadas em contratar os participantes", comemorou a gestora.



A M&T Expo 2024 – part of bauma NETWORK, considerada a principal feira de máquinas e equipamentos para construção e mineração da América Latina, segue até às 20h desta sexta-feira, no São Paulo Expo. A edição de 2022 gerou em torno de R$ 2,8 bilhões de negócios.