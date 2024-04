Sebrae RS seleciona profissionais para serem agentes locais de inovação

A rede de Agentes Locais de Inovação do Sebrae RS (Projeto ALI) tem como principal objetivo oferecer um profissional que atue como um facilitador da gestão de inovação nos pequenos negócios e/ou nas instituições de ensino, identificando necessidades e buscando soluções de acordo com as demandas de cada local atendido pelo agente.



Para isso, a organização está com seleção aberta para preencher 15 vagas para Agente Local de Inovação – Produtividade, sendo três para a Região Metropolitana de Porto Alegre, três para Serra gaúcha, três para Vale dos Sinos e o restante para cada uma das Regionais do Sebrae RS. A organização ainda busca preencher cadastro reserva para Agentes Locais de Inovação – Educação Empreendedora em diversas regiões do Estado.



O valor das bolsas parte de R$ 5 mil para as vagas de agentes e chega a R$ 6,5 mil por mês, para 2 vagas de orientadores, e o contrato é de até dois anos e meio de duração.



As inscrições podem ser realizadas até o 06/05, às 18h, pelo link https://sebrae.rs/ALI2024, e só serão efetivadas mediante preenchimento completo do cadastro eletrônico. A seleção será realizada pela Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino, Tecnologia e Cultura (Fapetec).



Pré-requisitos



Para vagas de Agentes Locais de Inovação – Produtividade é exigida graduação completa em qualquer área de conhecimento, diploma reconhecido pelo Ministério da Educação, além de experiência como profissional de nível superior de, no mínimo, seis meses em inovação como projetos de inovação, ambientes de inovação, ecossistemas de inovação, inovação no ambiente empresarial, inovação em ambientes digitais, transformação digital, métodos ágeis.



Já para as vagas de Agentes Locais de Inovação – Educação Empreendedora é necessário ter formação universitária completa em Gestão e Empreendedorismo, Administração, Administração Pública, Engenharias, Pedagogia, Licenciaturas, Comunicação Social ou Comunicação e Marketing, com diploma reconhecido pelo Ministério da Educação, além de possuir experiência como profissional de nível superior comprovada de, no mínimo, seis meses, em atividades relacionadas à atuação na educação, gestão pedagógica, tecnologias da educação e inovação no campo educacional.



Agente Local de Inovação



O Agente Local de Inovação é um bolsista selecionado e capacitado pelo Sebrae RS. Sua atuação ocorre em campo, dentro das micro e pequenas empresas ou instituições de ensino, conforme modalidade de cada vaga. O ALI Produtividade atua para inovar e promover melhorias da gestão, com foco em produtividade, aumento no faturamento e redução dos custos. Já o ALI Educação Empreendedora tem como desafio promover em escolas públicas a extensão tecnológica e incorporar inovação nas práticas de gestão e pedagógicas.



Segundo a gestora de projetos do Sebrae RS, Michele Seleri, todos os profissionais selecionados passam por um processo de capacitação do Sebrae RS. "É uma excelente oportunidade para aquele profissional que busca aplicar metodologias e trabalhar e desenvolver micro e pequenos negócios ou instituições de ensino. Com o Projeto ALI Produtividade, o Sebrae RS tem o objetivo de fazer a diferença na jornada das micro e pequenas empresas, apoiando na inovação, maior produtividade e redução de custos, para alavancar o crescimento das empresas.", destaca