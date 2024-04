Entenda a proposta de regulamentação da reforma tributária em 5 pontos

regras gerais de operação dos novos tributos, a CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) federal, o IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) de estados e municípios e o IS (Imposto Seletivo). O ministro da Fazenda Fernando Haddad entregou nesta quarta-feira (24) ao Congresso Nacional a primeira proposta de regulamentação da reforma tributária . O projeto de lei complementar trata das, a CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) federal, o IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) de estados e municípios e o IS (Imposto Seletivo).

Em entrevista, o secretário extraordinário da Reforma Tributária, Bernard Appy, disse que, com o desenho do projeto de lei, a alíquota do novo IVA (Imposto sobre Valor Agregado) ficaria entre 25,7% e 27,3%, com uma média de 26,5%.

Confira os principais pontos do projeto da reforma tributária:

1. Cashback para baixa renda:

A proposta prevê um "cashback" de até 50% dos tributos na conta de luz, água, esgoto e gás natural e de até 100% na aquisição do gás de botijão para famílias de baixa renda. O mecanismo foi aprovado na emenda constitucional da reforma tributária como forma de garantir a devolução de parte dos tributos pagos por famílias em situação de maior vulnerabilidade.

De acordo com a proposta, terão acesso ao benefício as famílias com renda per capita de até meio salário-mínimo (hoje, o equivalente a R$ 706) inscritas no Cadastro Único de programas sociais.



2. Alíquota reduzida para profissionais liberais de 18 áreas:

A proposta também propõe redução em 30% das alíquotas do IBS e da CBS sobre a prestação de serviços de 18 profissões regulamentadas de natureza científica, literária ou artística.

Considerando a alíquota média de 26,5% projetada para os novos tributos, os serviços desses profissionais seriam tributados em 18,6%.

Confira as 18 profissões selecionadas:

• Administradores;

• Advogados;

• Arquitetos e urbanistas;

• Assistentes sociais;

• Bibliotecários;

• Biólogos;

• Contabilistas;

• Economistas;

• Economistas domésticos;

• Profissionais de educação física;

• Engenheiros e agrônomos;

• Estatísticos;

• Médicos veterinários e zootecnistas;

• Museólogos;

• Químicos;

• Profissionais de relações públicas;

• Técnicos industriais;

• Técnicos agrícolas.



3. Desoneração integral de 18 categorias da cesta básica

O governo estabeleceu uma lista enxuta de 18 categorias de produtos da cesta básica nacional que serão integralmente desonerados. Os produtos foram listados considerando a diversidade regional e cultural da alimentação do País. A prioridade do governo foi incluir os alimentos mais consumidos pela população mais pobre para assegurar que o máximo possível do benefício tributário seja apropriado pelas famílias de baixa renda.

4. Veículos poderão ter imposto maior; ultraprocessados são poupados

A proposta prevê uma alíquota maior de imposto para veículos, embarcações, aeronaves, produtos do fumo, bebidas alcoólicas e açucaradas, além de bens minerais extraídos. Essas categorias serão alvo de incidência do chamado IS (Imposto Seletivo), criado para sobretaxar bens considerados danosos à saúde.

A lista não inclui alimentos ultraprocessados, apesar do manifesto de especialistas da área da saúde em defesa da cobrança sobre essa classe de produtos.

O IS vai incidir uma única vez sobre o bem. As alíquotas serão definidas posteriormente por meio de lei ordinária.



5. Educação com alíquota reduzida

O projeto fixou nove categorias de serviço de educação que terão direito a alíquota reduzida. A lista inclui os cursos de educação tradicional, como infantil, fundamental e médio, mas também permitiu o benefício da alíquota mais baixa para o ensino de línguas nativas de povos originários.

Já os cursos livres, como por exemplo costura, culinária e pintura, e de idiomas ficaram de fora. As academias de ginástica, que buscavam a alíquota reduzida durante as negociações do projeto, tampouco entraram na lista.

Veja a lista dos serviços de educação com redução de 60% da alíquotas do IBS e CBS:

• Ensino infantil, inclusive creche e pré-escola;

• Ensino Fundamental;

• Ensino Médio;

• Ensino Técnico de nível médio;

• Ensino para jovens e adultos destinado àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no • ensino fundamental e médio na idade própria;

• Ensino Superior, compreendendo os cursos e programas de graduação, pós-graduação, de extensão e cursos sequenciais;

• Ensino de sistemas linguísticos de natureza visual-motora e de escrita tátil;

• Ensino de línguas nativas de povos originários;

• Educação especial destinada a portadores de deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, de modo isolado ou agregado.