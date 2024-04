Porto Alegre realiza leilão de 18 imóveis avaliados em mais de R$ 43 milhões

O Leilão Eletrônico 002/2024 de 18 imóveis distribuídos por diversos bairros de Porto Alegre ocorre nesta terça-feira, 23, com abertura prevista para as 10h. Com um valor inicial total de R$ 43.703.000, a expectativa é atrair investidores e interessados em adquirir propriedades em locais estratégicos da cidade. O leilão foi publicado em 27 de março no Diário Oficial de Porto Alegre.O evento será realizado de forma eletrônica, através do Portal de Compras Públicas. Para participar, os interessados devem efetuar o cadastro no site.Dentre os destaques do leilão, estão os próprios municipais localizados na Travessa do Carmo, 84, no bairro Cidade Baixa, com uma área de 4.363,54m², e na rua Carlos Von Koseritz, 442, no bairro São João, com área de 2.122,65m².