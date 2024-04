Inflação está convergindo em mercados emergentes, analisa Campos Neto

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, disse que, apesar do pessimismo, a inflação está convergindo em mercados emergentes. Ele ressaltou, no entanto, que a percepção é de que a inflação de serviços ainda está mais alta do que o patamar recomendado.Campos Neto participa de uma reunião com investidores em Washington. Durante sua apresentação, ele destacou que a preocupação hoje é de como será a última "milha" da desinflação. Ele reforçou que é necessário crescimento maior para um cenário fiscal mais razoável no mundo.Em relação ao cenário internacional, Campos Neto repetiu que o Federal Reserve (Fed, Banco Central Americano) mudou seu cenário e vai demorar mais tempo para chegar à convergência inflacionária, especialmente com os "dados fortes" que vêm sendo divulgados pelos Estados Unidos.