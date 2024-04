Clínica popular abre segunda unidade em Caxias

Maior rede de clínicas populares do Brasil, o AmorSaúde amplia as operações na Serra Gaúcha, com abertura da segunda franquia em Caxias do Sul, na noite desta sexta-feira (19). Localizada no Bairro Kayser, a estrutura de 600 metros quadrados demandou investimento de R$ 1,5 milhão e gerou 10 novos empregos.A franqueada Núbia Fonseca destaca que, atualmente, 27 mil famílias caxienses estão ativas junto ao Cartão de Todos. Dessas, pouco mais de 15% vivem no Kayser e arredores, o que exigiu movimentações por parte da marca. A primeira unidade, localizada no Bairro São Pelegrino, registra 10 mil consultas por mês, além de triagens odontológicas, ecografias e exames de sangue.A nova estrutura terá sete consultórios médicos e três odontológicos. Ainda contará com posto de coleta de sangue, aparelho de ecografia e equipamento de radiografia odontológica. O novo espaço foi projetado para receber o call center que atende os usuários das unidades de Caxias do Sul e de Bento Gonçalves, inaugurada em 2020 - as três administradas por Núbia. A nova operação funcionará de segunda a sexta, das 7h às 19h, e aos sábados, das 7h às 13h.De acordo com a empreendedora, os planos de expansão estão apenas no início. “Estudamos diversos cenários, com possibilidade de chegarmos a outros bairros de Caxias do Sul e a cidades como Farroupilha e Vacaria”, completa.Lançado oficialmente em 2017, após dois anos de projetos-pilotos, o AmorSaúde presta atendimentos médicos e odontológicos. São mais de 400 unidades no Brasil e no exterior. Nos próximos anos, o grupo TODOS Empreendimentos, franqueador do AmorSaúde e do Cartão de Todos, pretende iniciar atividades no Chile e nos Estados Unidos. Além dos filiados ao Cartão de Todos, as clínicas realizam consultas particulares e atendem cadastrados em entidades diversas, como sindicatos.