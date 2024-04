Evento de empreendedorismo com influenciadores acontece no Araújo Vianna

Na próxima segunda-feira, dia 22 de abril, a turnê “A Trinca – A Jornada da Liberdade”, com os influenciadores Flávio Augusto, Caio Carneiro e Joel Jota, levará ao Auditório Araújo Vianna, célebre por receber grandes shows nacionais e internacionais, o mesmo número de fãs que Os Titãs arregimentaram nos shows de despedida da banda, em dezembro passado.

O evento é tão aguardado que os mais de 3 mil ingressos iniciais se esgotaram rapidamente, o que obrigou os organizadores a abrirem uma sessão extra, cujos ingressos também foram vendidos em pouco tempo. No evento, os três irão realizar uma imersão no empreendedorismo, abordando temas do universo.



Depois de passar por Florianópolis (18/3) e Brasília (1/4), com casas cheias, A Trinca já tem sessões agendadas – e esgotadas – em Belo Horizonte (8/4), Curitiba (15/4), São Paulo (duas sessões em 29/4), Rio de Janeiro (6/5) e Goiânia (21/5). Para as demais apresentações previstas até o fim da tour, ainda há ingressos disponíveis, nas seguintes datas e locais: Cuiabá (20/5), Campo Grande (22/5), Vitória (27/5), Aracaju (3/6), Maceió (4/6), Salvador (5/6), Manaus (2/9), Belém (3/9), São Luís (4/9), Fortaleza (9/9), Recife (10/9), João Pessoa (11/9) e Natal (12/9).

Sobre A Trinca – A Jornada da Liberdade

O sucesso d’A Trinca no mundo real reflete o prestígio do trio no mundo virtual. Juntos, os empresários mais de 20 milhões de seguidores em suas redes sociais. Antes do projeto itinerante, Flávio, Caio e Joel já dividiam espaço em lives e cursos presencias, mas intensificaram a parceria com as palestras Brasil afora, impulsionadas pela afinidade de pensamentos. Ícones do novo mundo dos negócios, eles se uniram e criaram “A Trinca – A Jornada da Liberdade”, um encontro de imersão no empreendedorismo, onde apresentam um arsenal de estratégias e histórias de sucesso. “Todo fracasso dói, mas também ensina. Deu errado? Procure focar no aprendizado”, ensina Flávio Augusto. “Faça toda dor valer a pena.”