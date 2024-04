Prorrogadas as incrições para concurso da Fundação Hospitalar Getúlio Vargas

Com 235 vagas, concursos da Fundação Hospitalar Getúlio Vargas estão com as inscrições prorrogadas para o dia 30 de abril. Interessados podem se candidatar pelo site do Instituto Avalia, mediante a taxa que varia de R$ 50,00 para nível fundamental, R$ 80,00 para nível médio/técnico e R$ 130,00 para nível superior.

Processo Seletivo Público que visa o provimento diversos postos de trabalho em Porto Alegre e em Sapucaia do Sul, incluindo quadro de pessoal para o Departamento de Regulação Estadual do SAMU. A Prova Objetiva será aplicada no dia 19 de maio, no período da manhã para os empregos de nível fundamental e nível médio/técnico e no período da tarde para os empregos de nível superior, na cidade de Sapucaia do Sul.