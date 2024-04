Portos RS se firma como hub tecnológico portuário na América Latina

A Portos RS, administradora dos portos de Porto Alegre, Pelotas e Rio Grande, tem buscado se consolidar como uma referência na América Latina em inovação no setor portuário. Entre as ações, estão a implementação de tecnologias internacionais para a melhoria da gestão portuária, o monitoramento das águas e do tráfego marítimo e parcerias com universidades e startups. As informações são da assessoria de comunicação da companhia.



As tecnologias estratégicas - como o sistema Vessel Traffic Services (VTS), o monitoramento das profundidades marítimas em colaboração com a startup israelense DockTech e a plataforma de gerenciamento de riscos PortRisk da RightShip - são pilares deste avanço. "Nosso planejamento estratégico é fundamentado em investimentos contínuos em tecnologia, essenciais para melhorar a competitividade e a eficácia de nossas operações", afirmou o presidente da Portos RS, Cristiano Klinger.



Desenvolvido em parceria com a Associação Arranjo Produtivo Local Marítimo RS (APL), por meio da empresa Technomar, o VTS permite o monitoramento em tempo real dos navios no Complexo Portuário de Rio Grande, melhorando significativamente a gestão e a segurança do tráfego marítimo. O VTS não apenas otimiza as operações portuárias, como também fornece acesso às informações via site da Portos RS. O sistema iniciou a operação em março deste ano.



Outra parceria importante é com a RightShip para implementação do PortRisk, uma plataforma digital com enfoque em meio ambiente, social e governança (ESG). O PortRisk é uma solução abrangente de gerenciamento de risco que facilita a gestão ativa e proativa de riscos para os navios que acessam a zona portuária.



“Com uma base de dados extensa e continuamente atualizada que inclui informações sobre embarcações marítimas, incidentes e históricos completos dos navios, o sistema permite uma melhor avaliação e gerenciamento de riscos. Com isso, aumenta a eficiência operacional do porto e eleva a segurança de todas as operações portuárias”, complementou Klinger.

Além de ser uma parceria-chave em entregas tecnológicas, a Portos RS também desempenha um papel relevante no ecossistema de inovação regional, mantendo colaborações estratégicas com instituições acadêmicas e centros de inovação. Por meio de parcerias com a Universidade Federal do Rio Grande (Furg), o Parque Tecnológico Ocean Tech e o Pelotas Parque Tecnológico, a Portos RS está ativamente envolvida no Grande Pacto pela Inovação, liderado pela prefeitura de Rio Grande.



Essas conexões impulsionam a pesquisa e o desenvolvimento de novas soluções tecnológicas."Quando nos referimos à nossa aspiração de ser uma referência na gestão do complexo portuário e de nos estabelecer como um hub no Cone Sul, percebemos o quão vital é nosso papel em conectar pessoas como autoridade portuária. Ao facilitar a interação entre os diversos agentes, como operadores de carga e terminais, e todos os stakeholders envolvidos em nosso processo, é fundamental que contemos com inovações tecnológicas robustas que nos auxiliem a trilhar este caminho com precisão e eficácia", finalizou o presidente da Portos RS.