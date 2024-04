Grupo Bertolini passa a integrar o TecnoUCS

De Caxias do Sul

O Grupo Bertolini firmou parceria com a Universidade de Caxias do Sul e passa a ser empresa residente do Parque de Ciência, Tecnologia e Inovação da instituição, o TecnoUCS. Ocupando área de 82 metros quadrados, a empresa de Bento Gonçalves se soma às marcas Randoncorp, Marcopolo, Ford e Sicredi, bem como a 37 startups que atuam na estrutura montada no Campus da instituição, em Caxias do Sul. É a primeira companhia sediada fora de Caxias do Sul a se tornar residente no espaço.



O CTO Jeferson Bertolini salienta que duas razões fundamentam a decisão. O motivo principal é o estágio atual da empresa que está em processo de desenvolvimento e fortalecimento da gestão da inovação. Para o gestor, a medida permitirá tornar mais dinâmico o processo, por estar próximo de centros acadêmicos, de estudos e pesquisa. "Isto é importante para empresas, como a nossa, que busca o desenvolvimento de tecnologias por meio da cooperação", frisou.



Outra razão é o fato de que boa parte dos colaboradores da empresa residirem em Caxias do Sul e cidades próximas, exigindo deslocamento diário para Bento. A ideia é reduzir a movimentação deste pessoal que, em forma de rodízio, passaria a ter uma base em Caxias como local de trabalho. O espaço também será usado para reuniões com fornecedores, clientes e demais pessoas interessadas.



De acordo com Bertolini, colaboradores de diferentes áreas, como engenharia, gestão, financeiro, controladoria e recursos humanos, atuarão no espaço. Além de cumprirem as tarefas rotineiras, trocarão experiências e pensarão modelos de inovação de forma conjunta. O CTO destaca que os fundadores foram os primeiros inovadores da empresa, mas sempre calcados em ações internas. "O atual momento requer que se dissemine uma nova mentalidade de colaboração, não apenas na gestão. A lógica do aculturamento desta nova realidade precisa ser promovida em todo o quadro. Para isto ocorrer é necessário criar as condições", reforça.



O Grupo Bertolini passa a ter um espaço na Universidade de Caxias do Sul. FOTO: Bruno Zulian/UCS

Bertolini entende que a interação também não deve ficar resumida aos parceiros tradicionais de mercado, mas ocorrer com organizações que não estão no radar dos negócios da companhia. Afirma que, regionalmente, sempre se pensou em inovação para novos produtos. Situação que, avalia, precisa ser reavaliada para um pensamento mais amplo, envolvendo serviços, soluções e processos para melhorar a eficiência e agregação de valor. "Não falo em medidas disruptivas, mas soluções integradas internas e externas. A inovação disruptiva está no radar, porém, mais adiante. Não queremos pular etapas. Mas caso surja algo, certamente, vamos assumir", ressalta.



Um dos projetos em andamento envolve a área de sistemas de armazenagem, principal negócio da companhia, que projeta e monta as estruturas. O objetivo, em conjunto com uma startup e apoio da Universidade de Caxias do Sul, por meio de recursos do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, visa criar condições para a empresa também oferecer a manutenção dos equipamentos. "Para isso precisamos de tecnologias que estamos desenvolvendo de forma colaborativa", explica o CTO.



Assim como a Bertolini passa a ter um espaço na Universidade de Caxias do Sul, a ideia é que os pesquisadores e acadêmicos também tenham na empresa uma possibilidade de campo de pesquisa. Ou seja, a companhia abrirá suas portas para visitas guiadas e estará atenta aos movimentos ocorridos no ambiente acadêmico. "Percebemos o cuidado da Bertolini com o conhecimento e o aprendizado contínuo. E isso poderá ser impulsionado ao colocarmos à sua disposição o que temos de melhor: os nossos profissionais", afirmou o reitor da UCS, Gelson Rech.



O coordenador do TecnoUCS, César Panisson, explica que o organismo tem, entre seus objetivos, potencializar e tornar as empresas mais competitivas, explorando novas oportunidades. "Queremos promover novos negócios para marcas que já têm suas histórias consolidadas. É um ambiente com muitos mestrandos, doutorandos e com conhecimento de mercado. Eles propõem soluções em diferentes áreas, como financeira, digital e de recursos humanos, entre outras. É comum que ocorram projetos colaborativos entre as empresas residentes e as startups que compartilham do ambiente", argumenta. Também informou que o número de startups no Tecno UCS deve subir para 50 até o fim do ano.



O grupo está consolidado com as marcas Bertolini Móveis, Bertolini Sistemas de Armazenagem, Evviva Móveis Planejados, Logber Logística, Bertolini Fornecedora de Tubos, Slitter e Chapas de Aço e Save Space. Tem operações em Bento Gonçalves, Colatina (ES), Cabo de Santo Agostinho (PE) e unidades de negócio nos Estados Unidos, no México e na Colômbia. Possui plantas fabris com mais de 408 mil m² de área, frota com mais de 200 caminhões próprios, mais de 1.100 colaboradores diretos e exporta para mais de 25 países.