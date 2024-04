Trabalhadores da construção civil protestam em Pelotas por problemas com pagamentos

Após avaliar denúncias e irregularidades nos pagamentos de funcionários, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Construção e do Mobiliário de Pelotas estabeleceu data e hora para uma paralisação. Mais atos estão previsto, e o grupo não descarta greve. Conforme apuração divulgada pelo sindicato, diversas empresas estão sendo citadas, entre empreiteiras e a empresa Porto 5. "Atrasos nos repasses e inúmeras irregularidades estão gerando uma imensa preocupação pela possível onda de demissões que reforça a lista de ataques aos trabalhadores (as), assim como o descumprimento da convenção coletiva ao não pagar os reajustes do período", afirma a entidade em nota.“Trabalhadores estão com a rescisão assinada, mas não houve pagamento e nem mesmo o devido recolhimento de FGTS e INSS. Sem contar, quatro reajustes em atraso das convenções”, continua o texto. Não há previsão por parte das lideranças e dos trabalhadores para a retomada das atividades, já que a empresa ainda não formou um posicionamento que atenda o compromisso com a categoria.