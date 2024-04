IGP-M cai 0,12% na 2ª prévia de abril, após queda de 0,31% na mesma leitura de março

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) recuou 0,12% na segunda prévia de abril, após queda de 0,31% na mesma leitura de março, informou nesta quinta-feira (18) a Fundação Getulio Vargas (FGV). O IGP-M é utilizado para cálculo do reajuste das tarifas de aluguel. O movimento foi puxado pela moderação da queda do Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M), que recuou 0,28% nesta leitura, ante variação negativa de 0,53% em março.Houve, por outro lado, aceleração do Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M) nesta segunda prévia (de 0,24% para 0,25%) e do Índice Nacional de Custo da Construção Civil (de 0,17% para 0,27%).