Diferro consolida parceria com organização italiana

De Caxias do Sul

A diretoria da Diferro Aços Especiais, com matriz em Caxias do Sul, reuniu mais de 350 convidados na noite de terça-feira (16) para marcar a parceria internacional firmada com a italiana NLMK Verona, que visa à expansão no mercado brasileiro de aço especial para ferramentaria. A estimativa é que a atividade movimente em torno de 30 mil toneladas anuais no Brasil, na qual a empresa italiana já tem 10% de participação por meio de sua operação comercial, localizada em São Paulo. Com a parceria, a meta é dobrar no prazo de até três anos. "É um mercado de pequeno volume quando comparado ao total da atividade do aço no Brasil, mas de alto valor agregado e produto sofisticado, que requer muita especialização", definiu o presidente da Diferro, Adelar Santarem.

O mercado mundial de aço para ferramentaria movimenta em torno de 2 milhões de toneladas por ano. O volume representa 1% do comércio global de aço em geral. A indústria automotiva, de bens de consumo durável e construção civil são os principais impulsionadores do produto.



A parceria entre as duas empresas existe há algum tempo, mas ganhou força recentemente quando o grupo italiano resolveu fortalecer a presença local. O primeiro movimento foi a inauguração pela Diferro de uma filial em Araquari (SC), em dezembro passado, para facilitar o acesso aos mercados de Joinville, onde já era mantida uma pequena operação, Curitiba e São Paulo. "Temos equipe preparada para atender este mercado. Com a unidade de Araquari aprimoramos a capacidade produtiva para atuar em um segmento competitivo, com marcas nacionais e do exterior", acrescenta o dirigente.



A Diferro Aços Especiais é uma das maiores distribuidoras do produto no Sul do Brasil. Com a parceria, o objetivo é expandir para o mercado nacional. Santarém adianta que já estão em prospecção municípios para mais duas operações, que devem ser confirmadas em 2025.



Luca Fontò, diretor de vendas de aços especiais da NLMK Europa, definiu a parceria como positiva, destacando a condição do Brasil de atrair vultosos investimentos, em especial, da indústria automotiva. Ainda expôs a preocupação com a expansão da tecnologia verde no setor, visando à sustentabilidade e aos processos com menor impacto ambiental. A expectativa é que em 2026 a tecnologia esteja disponível ao mercado.



Klaudiuz Raszka, gerente de inteligência e desenvolvimento de negócios da NLMK Europa, destacou que o mercado da América do Sul é de aproximadamente 55 mil toneladas anuais e que a produção de moldes plásticos absorve 48% do total do aço especial para ferramentaria. Ao recordar a queda na produção de veículos em 2020 por causa da pandemia, citou que o mercado automotivo vem se recuperando gradativamente. "O Brasil está em um nível bem alto no quesito global. Hoje temos 52 fábricas de veículos no país e boa parte das atividades estão concentradas na Região Sul. Acredito que levaremos de cinco a seis anos para retomar os níveis de mercado pré-pandemia", afirmou. A comitiva italiana ainda esteve representada por Alberto Medeghini, gerente técnico de suporte ao cliente, e Daniele Bindoni, responsável comercial de aços ferramenta para a Ásia e Américas.



A Diferro Aços Especiais tem 250 funcionários diretos nas operações de Caxias do Sul, Araquari e Cachoeirinha. Juntas, somam cerca de 60 mil metros quadrados de área construída. A matriz será ampliada com mais 4 mil metros quadrados. A empresa também comercializa aços para construção mecânica, perfis pesados, tubos mecânicos e arame para solda. Ainda atua na reciclagem de metais, iniciada em 1972, e que tem unidade independente, em Caxias do Sul, sob a denominação de Ferrosul. Outro ramo é o de concessionárias de automóveis. No total, são mais de 1 mil funcionários.