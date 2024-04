United Airlines tem prejuízo menor do que o esperado e ação sobe 5% no after hours

A United Airlines teve prejuízo líquido de US$ 124 milhões no primeiro trimestre de 2024, uma perda de US$ 0,15 ajustada por ação. O prejuízo é 36% menor do que o registrado no mesmo período de 2023, que foi de US$ 194 milhões, ou US$ 0,59 por ação. Analistas consultados pela FactSet previam prejuízo ainda maior nos três primeiros meses de 2023, de US$ 0,58 por ação.



Em nota, a empresa afirma que o prejuízo é consequência do impacto de aproximadamente US$ 200 milhões causados pela paralisação dos Boeing 737 MAX 9 em janeiro deste ano.

A receita operacional total da companhia foi de US$ 12,54 bilhões no período, uma alta de 9,7% comparado ao mesmo trimestre do ano anterior. O valor veio acima do esperado por analistas ouvidos pela FactSet, que esperavam receita de US$ 12,45 bilhões. Além disso, o balanço anunciou os planos da companhia de receber cerca de 100 aeronaves de fuselagem estreita anualmente entre 2025 e 2027.



Às 17h48 (de Brasília), a ação da United Airlines subia 5,33% no after-hours de Nova York.