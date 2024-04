Capital gaúcha quer se transformar em hub regional de aviação

Outra reunião do dia da missão gaúcha na Europa foi com a empresa área ITA Airways, com a meta de estabelecer um voo entre Roma e Porto Alegre. O governador Eduardo Leite considera que a capital gaúcha pode ser um hub regional da aviação e lembra que a cidade tem voos diretos para Santiago, no Chile, e Montevideu, no Uruguai.

"E esses dois países não têm voos diretos para Itália", destaca o governador.

Ou seja, a capital do Rio Grande do Sul poderia ser um ponto de passagem para fazer a ligação entre esses lugares. No entanto, ele comenta que a reunião desta terça- feira com a ITA Airways não é uma ação para uma definição imediata, e sim para detalhar o que pode ser feito de esforços para materializar essa operação.

Depois de um dia intenso de atividades, a programação de hoje do grupo dará uma folga na prospecção de novos negócios. A agenda da missão gaúcha do dia será um encontro de Leite com o Papa Francisco, no Vaticano.

Na ocasião, o governador convidará o Pontífice para a celebração dos 400 anos das missões Jesuíticas, que serão celebrados em 2026.