Caxias do Sul sedia feira para hotelaria e gastronomia

A 6ª edição da ExpoSEGH, que ocorre nesta segunda e terça-feira (15 e 16), em Caxias do Sul, terá a presença de 60 expositores e projeção de negócios na ordem de R$ 3 milhões. Além da exposição, a iniciativa do Sindicato Empresarial da Gastronomia e Hotelaria (SEGH) Região Uva e Vinho terá um conjunto de palestras sobre temas relevantes para o setor.

O evento tem a expectativa de receber 1,5 mil visitantes, entre empreendedores, profissionais e estudantes das áreas de hotelaria, turismo e gastronomia, os quais terão entrada gratuita, bastando fazer a inscrição em seghuvaevinho.com.br/exposegh ou pelo link no perfil @seghuvaevinho no Instagram. O horário de funcionamento é das 14h às 21h.



Neste ano, as novidades ficam por conta das áreas de acessibilidade, higienização e blindagem, acessórios, alimentos (orientais, sementes, sem glúten e sem lactose), embalagens, medicina ocupacional e energia limpa e sustentável, representando 20% do total de expositores.

Também estarão expostas soluções tradicionais nos ramos de tecnologia, equipamentos, bebidas, gastronomia, utensílios, serviços e produtos. Marcas do Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo estarão presentes com mais de 200 produtos e serviços. Do total de expositores, em torno de 20% participam pela primeira vez.



O coordenador geral da ExpoSEGH 2024 e diretor administrativo do SEGH, Rafael Rizzi, comenta que os três setores têm grande representatividade econômica nas 20 cidades de abrangência da entidade, bem como em todo o Rio Grande do Sul. “A feira foi pensada para a troca de experiência, relacionamento e, acima de tudo, bons negócios. Eventos como esses são fundamentais para a qualificação e o acesso a novidades, permitindo que os empreendimentos estejam preparados para cada vez mais receberem seus clientes com serviços de qualidade”, enfatiza.



Durante os dois dias da feira, serão apresentadas cinco palestras sobre tendências, cases de sucesso e workshops, no Espaço do Conhecimento, como forma de qualificar o setor. Nomes ligados à gastronomia, hotelaria e turismo marcarão presença, compartilhando experiência e trazendo informações atuais e relevantes. Durante o evento ocorrem os lançamentos do 1º Simpósio de Segurança dos Alimentos e Bebidas da Serra Gaúcha, programado para ocorrer em outubro, e da 6ª edição do Temperar - Cozinha e Mercado, iniciativa do SEGH Jovem, agendada para agosto.



O presidente do SEGH, Marcos Antonio Ferronatto, comemora o aumento de expositores em relação ao evento de 2023. “A ExpoSEGH vem se consolidando como referência e vitrine para fornecedores dos setores da hotelaria, do turismo e da gastronomia. Prova disso é a anuência de marcas e novos segmentos que aderiram à feira neste ano que agregarão ainda mais oferta de produtos e serviços”, enfatiza. O evento tem o apoio do Sebrae RS, Sicredi Pioneira, Fecomércio/Sesc, Senac e Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação.