Semana se inicia com mais de 800 vagas em concursos públicos no RS

O Rio Grande do Sul tem mais de 800 vagas abertas para concursos públicos nesta semana. As vagas são para diversos níveis de escolaridade e salários que chegam a R$ 20 mil. Destaque para a Prefeitura de Cidreira, com 161 oportunidades e formação de cadastro reserva em seleção cujas inscrições se encerram no dia 16 de abril.