Nelogica oferece curso gratuito com oportunidade de vaga de trabalho

A Nelogica, líder no desenvolvimento de tecnologias para o mercado financeiro na América Latina, oferece capacitação para o mercado financeiro 100% gratuita. Após concluírem o curso, os participantes têm a oportunidade defazer parte do quadro de funcionários da empresa. As inscrições seguem até segunda-feira (15), com vagas limitadas. Após a inscrição, a empresa fará a análise das informações e entrará em contato para confirmar os selecionados para participar da formação. A Nelogica Academy, uma iniciativa que tem como objetivo compartilhar conhecimento e oferecer oportunidades de carreira, realizará uma imersão no mundo do Growth e Marketing com foco no segmento de tecnologia para o mercado financeiro, modelo de negócio Nelogica e estratégias para geração de resultados.Esta edição será realizada no dia 20 de abril, das 9h às 18h, em Porto Alegre, e será conduzida por profissionais dos times de Marketing, Inteligência de Mercado e Vendas da Nelogica. O candidato precisa residir em Porto Alegre ou região metropolitana e estar cursando ou já ter formação superior em áreas de Negócio, Comunicação ou Tecnologia. 4º Nelogica Academy