Nova diretoria da Unimed/RS toma posse nesta quinta-feira

O Sistema Cooperativo Empresarial Unimed/RS realiza, na próxima quinta-feira (18), a solenidade de posse da diretoria e conselhos da Unimed Federação/RS para o período 2024/2027. Em março, Nilson Luiz May foi reeleito como presidente da cooperativa durante assembleia realizada na sede da Central de Serviços, em Canoas. As informações são da assessoria da Unimed-RS.

Os vice-presidentes do sistema são Flávio da Costa Vieira, de Relações Institucionais, e Jorge Antônio Martines, de Integração e Relações Estaduais. Este último será também o presidente da Unimed Operadora/RS.

A solenidade será realizada na Unicoopmed, que no ato fará a inauguração da sua sede própria, na Rua Santa Terezinha, em Porto Alegre. A cerimônia e coquetel de posse se dará em sequência, na Casa da Memória, situada na mesma rua. Criada há 18 anos, a Unicoopmed tem o objetivo de atender as necessidades e solicitações das Unimeds na área de plantões médicos, auditorias e especialidades médicas.

Na oportunidade, será formalmente constituído o Comitê de Governança do Sistema Cooperativo Empresarial Unimed-RS (SCE-RS), reunindo, sob a liderança da Unimed Federação/RS, a Unimed Operadora/RS, Unimed Central de Serviços, UniAir, Unicoopmed, Instituto Unimed/RS e RS Empreendimentos S/A (holding). O comitê consolida uma estrutura estabelecida desde 2006, em modelo único no Sistema Unimed Nacional.

O SCE-RS é constituído por 16 mil médicos cooperados em 27 singulares, integrando também a Confederação Regional dos Estados do Sul - Unimed Mercosul, com sede em Florianópolis, em Santa Catarina, e que reúne as Federações do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.



Conforme o presidente Nilson Luiz May, “este evento também simboliza um novo capítulo na gestão do Sistema Unimed-RS, e consolida nosso compromisso com o desenvolvimento sólido e com o cuidado da saúde dos gaúchos", afirma.