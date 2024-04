Wilson Sons fecha parceria com armadores asiáticos no RS

Uma parceria firmada entre o Tecon Rio Grande, terminal operado pela Wilson Sons (PORT3), a companhia marítima sul-coreana Hyundai Merchant Marine (HMM) e a operadora de feeder cingapuriana Bengal Tiger Line (BTL) gerou a criação de um hub regional de contêineres. Esta cooperação, conforme a assessoria de imprensa, visa aprimorar a eficiência dos serviços prestados aos embarcadores do sul do Brasil, Argentina e Uruguai.



A solução anunciada envolve a integração de um serviço alimentador (feeder), projetado para a transferência ágil de cargas entre portos menores e um terminal concentrador (hub), com uma rota direta e otimizada entre a Ásia e a América do Sul. A colaboração é uma resposta às restrições estruturais enfrentadas pelos países vizinhos ao Brasil.

A profundidade reduzida dos canais que levam aos portos da Argentina e do Uruguai limita a capacidade de carregamento das embarcações de médio porte que atendem a costa leste da América do Sul, forçando-as a realizar escalas duplas ao longo da costa brasileira, em portos como Santos, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina, para aliviar a quantidade de carga e permitir a navegação para os terminais em Buenos Aires e Montevidéu. A restrição de profundidade também impede a entrada da nova geração de navios New Panamax, que não conseguem atracar nas instalações argentinas e uruguaias. Essa realidade representa um grande desafio para a conectividade da região com os principais mercados do mundo - Ásia, Europa e Estados Unidos.



A adoção de navios feeder menores para servir os portos é uma solução engenhosa que possibilita que embarcações de grande porte se dediquem aos portos brasileiros mais profundos, como Rio Grande. Esse arranjo operacional não apenas permite o aproveitamento integral da capacidade de carregamento dos navios, mas também traz ganhos substanciais de eficiência e economia de custos para armadores e embarcadores.



Essas vantagens incluem o emprego de navios maiores, como a classe New Panamax que chegou recentemente ao Brasil, maximizando a quantidade de carga transportada por viagem; a redução dos tempos de trânsito, o que pode até viabilizar a exclusão de um navio em determinadas rotas, melhorando assim a eficiência operacional; a eliminação de escalas duplas; a melhoria dos níveis de serviço com o aumento da confiabilidade das escalas; e a maior sustentabilidade dos portos envolvidos, garantindo alinhamento aos compromissos globais de neutralidade de carbono até 2050.



Ainda conforme a assessoria de imprensa, de forma inédita, um porto no sul do Brasil será a primeira escala na costa leste do continente para uma rota direta da Ásia. O novo serviço semanal da HMM, o Far East-India-Latin America Service (FIL), conta com 12 navios fazendo escalas regulares em Rio Grande e uma capacidade total de aproximadamente 64 mil TEU.



A operação terá início com a partida da embarcação Hyundai Grace do porto sul-coreano de Pusan, em 16 de abril, chegando em Rio Grande em 25 de maio.