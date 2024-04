Atividade supermercadista gaúcha supera faturamento de R$ 61 bilhões

De Bento Gonçalves

A Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) reuniu público superior a 800 convidados na noite de segunda-feira (8), em Bento Gonçalves, para anunciar o ranking das 15 marcas com maior faturamento no ano passado e entregar o Troféu Supermercador, que homenageia personalidades por sua contribuição para o desenvolvimento social e econômico. A solenidade abriu a programação da Convenção de Supermercados da Serra, que ocorre nesta terça e quarta (9 e 10), nos Pavilhões da Fundaparque, com a participação de 120 expositores e realização de palestras e cursos. As atividades ocorrem das 14h às 21h.

• LEIA TAMBÉM: Lebes volta a abrir lojas depois de jejum de mais de um ano sem expansão



Na condução das homenagens, o presidente da entidade, Antônio Cesa Longo, registrou o faturamento recorde do setor, em 2023, ultrapassando a cifra de R$ 61 bilhões, e a existência de 6,7 mil lojas, garantindo emprego para mais de 152 mil pessoas. Também mencionou que o segmento é o segundo ramo que mais repassa impostos ao Estado, respondendo por quase 10% do PIB gaúcho, tem presença em todos os municípios e recebe, diariamente, 4 milhões de clientes.



O Ranking Agas destacou os 15 estabelecimentos que mais se sobressaíram em termos de faturamento em 2023. A liderança, mais uma vez, ficou com a Companhia Zaffari, de Porto Alegre, mas houve mudanças nas outras duas posições do pódio em relação a 2022. O Comercial Zaffari, de Passo Fundo, saiu do 3º lugar e foi para a vice-liderança, desbancando o Grupo Carrefour, que caiu para o 4º posto. A 3ª posição foi conquistada pela Unidasul, de Esteio, até então colocada um lugar abaixo. Para elaborar o ranking, a Agas tabulou dados de 113 companhias, que forneceram sua contabilidade de modo voluntário. Juntas, elas somam 771 lojas espalhadas por todo o estado.



Na manifestação, Longo expôs a preocupação do setor com condutas do governo, como a insistência na divulgação do programa Devolve RS, em um momento de pleno emprego do estado, que possui o Bolsa Família e vive constante qualificação da mão de obra pela iniciativa privada. “O programa estadual, em muitos casos, estimula pessoas a permanecer na informalidade para não perder os incentivos sociais. Precisamos incentivar o consumidor a exigir a nota fiscal em todas as aquisições de produtos ou serviços”, defendeu.



Para Longo, a atualização da matriz tributária do Fisco é o caminho mais adequado para promover a justiça fiscal e o aumento da arrecadação do governo. Mas frisou que se torna imprescindível o controle das velhas novas dívidas e das novas velhas dívidas, criadas no âmbito do Legislativo. “A prosperidade não virá por inventarmos mais programas generosos de gastos públicos. Para cada pessoa que recebe sem trabalhar, outra deve trabalhar sem receber”, assinalou.



O presidente ainda mencionou a decisão do governo de colocar fim aos decretos de incentivos fiscais de setores econômicos. Para ele, a sociedade está sendo obrigada a escolher entre o pior ou o menos pior. Destacou a campanha da entidade, apoiada por federações e organizações de outros segmentos, denominada Não ao Aumento, Sim ao Alimento. “O objetivo foi dar luz aos malefícios evidentes que os decretos trariam se entrassem em vigor em 1º de abril – o dia da mentira. O governador postergou o início de vigência para 1º de maio, mas isto não poderá acontecer. Além de tirar comida saudável da mesa das famílias, encarecendo os preços finais, o fim dos decretos causará prejuízos incalculáveis e alterações em toda a cadeia do abastecimento, inviabilizando a continuidade de pequenas produções de agricultura familiar e a permanência de novas gerações de jovens no campo”, alertou.



Longo reforçou que o movimento não apoia aumento de impostos, mas que está aberto à discussão em torno da composição tributária dos produtos e, principalmente, buscar alternativas para a recomposição do caixa do governo, que teve aumento de receita superior a todos os setores produtivos que pagam impostos. “Precisamos contribuir com novas propostas, com as quais possamos pagar as velhas novas dívidas e não criar novas e futuras velhas novas dívidas”, defendeu. Destacou já estar em curso uma proposta, supervisionada pela Secretaria da Fazenda, para propor uma alternativa eficaz e menos danosa à economia gaúcha, que não sobrepese nos alimentos básicos e saudáveis e que traga justiça e equidade fiscal.







Reconhecimento e prêmio inédito







A noite também teve mais reconhecimentos. A Agas homenageou as cinco maiores centrais de negócios do estado. Neste ano, o título ficou com a Rede Agro, que reúne cooperativas com operações de supermercado. Pela ordem, as demais posições foram ocupadas pela Rede Super, de Santa Maria; Grandesul, de Cachoeirinha; Redefort, de Novo Hamburgo; e Unisuper, de Porto Alegre.



Também foi entregue um prêmio inédito, para a categoria Responsabilidade Social. A primeira premiada foi a Companhia Zaffari. A empresa detém, no setor nacional, o maior número de jovens aprendizes, além de ser reconhecida por suas ações comunitárias de caráter social e cultural.



Outro prêmio foi para o empreendedor bento-gonçalvense Tarcisio De Bacco. Radicado em Milão, ele administra o restaurante Biffi, na Galeria Vittorio Emanuele. De Bacco recebeu um troféu confeccionado pelo escultor João Bez Batti. A presidente da Agas Jovem, Roberta Barreto, foi homenageada na categoria Destaque Jovem Supermercadista no Ano.



O Troféu Supermercador homenageou Raul Randon (in memoriam), representado por sua viúva, Nilva Randon; Gilberto Petry, presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul; o empreendedor do setor gastronômico Paulo Geremia; e a Associação dos Amigos de Nova Roma do Sul, representada pelo presidente Tranquilo Tessaro. A entidade foi criada após as enchentes de setembro do ano passado destruírem um dos principais acessos ao município, a ponte sobre o Rio das Antas. A nova estrutura, financiada de forma coletiva, foi inaugurada em janeiro. O presidente da Agas foi homenageado com placa, em reconhecimento às suas contribuições, assinada pelo Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves, Câmara de Dirigentes Lojistas de Bento Gonçalves e Sindilojas Regional Bento.







Os 15 maiores supermercados em faturamento

1º) Companhia Zaffari Comércio e Indústria



2º) Comercial Zaffari



3º) Unidasul Distribuidora Alimentícia



4º) Grupo Carrefour Brasil



5º) Supermercados Andreazza



6º) Imec



7º) Asun Supermercados



8º) Master ATS Supermercados



9º) PGL Distribuição de Alimentos



10º) Libraga Brandão Supermercados



11º) Supermercados Guanabara



12º) Osmar Nicolini Comércio e Distribuição



13º) Righi Supermercados



14º) Supermercados Baklizi



15º) Cooperativa Cotripal