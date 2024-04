Governo anuncia investimentos no Polo Carboquímico de Candiota

O governador Eduardo Leite e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, anunciarão, na terça-feira (9), investimentos de bilhões no Polo Carboquímico do município de Candiota. O evento acontecerá no Palácio Piratini, às 11h. De acordo com nota divulgada pelo governo do Estado, o aporte será feito por três multinacionais em projetos de transição energética e terá duas fases.