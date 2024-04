Azul terá voos extras de Porto Alegre ao Rio para o show da Madonna

A Azul ampliou a oferta de voos para atender a demanda do público que vai assistir ao show da diva pop Madonna no Rio de Janeiro, no dia 4 de maio. Para os fãs que sairão de Porto Alegre, haverá um voo adicional no dia 3 de maio, complementando a malha aérea já existente. A companhia vai disponibilizar mais de 400 voos de diversas regiões, operados entre os dias 1º e 7 de maio, totalizando mais de 60.300 assentos disponíveis para passageiros. Os dias de maior movimento serão os 3, 4 e 5 de maio.A Azul opera no Rio de Janeiro nos aeroportos de Santos Dumont, Galeão e Jacarepaguá. Somando todas as operações nos três terminais, a Azul proporcionará 870 movimentos (ida ou volta) no período, disponibilizando mais de 103 mil assentos – uma capacidade equivalente a um estádio e meio do Maracanã.As vendas das passagens já estão disponíveis no site da Azul (www.voeazul.com.br), Central de Vendas ou nas agências de viagens parceiras. Os Clientes que voam com a Azul desfrutam de toda a experiência proporcionada pela companhia em suas viagens pelo Brasil, com wi-fi a bordo gratuito, TV ao vivo e serviço de bordo com snacks e bebidas à vontade.