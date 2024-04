Restaurante pagará R$ 1 mil para quem comer mais massa em Porto Alegre

A Usina de Massas Pocket, rede de restaurantes do Rio Grande do Sul, criou uma competição inusitada: "O Devorador". Neste desafio, os participantes serão colocados à prova para ver quem consegue consumir o maior número de caixinhas de massas da Usina de Massas Pocket em apenas 30 minutos. O evento está marcado para o dia 12 de abril, às 20h, no Galpão Food Hub, situado em Porto Alegre. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas através do site oficial da empresa.Estevan Aguiar, CEO da Kairós Investing e responsável pela expansão da Usina de Massas, expressa sua empolgação em trazer esse desafio único para o público. "O Devorador não é apenas uma competição, é uma celebração do amor pela comida e pela experiência gastronômica. Estamos ansiosos para ver os participantes se deliciarem com nossas deliciosas massas e testarem seus limites", declara Aguiar, através de nota.O vencedor deste desafio culinário receberá um troféu, além de um prêmio em dinheiro no valor de R$ 1 mil e o privilégio de desfrutar de uma caixinha de massa por semana durante um mês inteiro pagos pela rede. Os competidores que alcançarem o segundo e terceiro lugares não sairão de mãos vazias, pois serão agraciados com medalhas de honra ao mérito, uma caixinha de massa por semana durante um mês; além de um prêmio no valor de R$ 200 para o vice-campeão."Acreditamos que O Devorador não apenas oferecerá uma experiência emocionante aos participantes, mas também demonstrará o espírito de camaradagem e diversão que definem a Usina de Massas", enfatiza Aguiar. Com expectativas altas e o paladar afiado, os amantes da gastronomia do Rio Grande do Sul estão ansiosos para testemunhar quem será coroado como o verdadeiro campeão devorador.