Projeto de malha ferroviária integrada no sul do Brasil deve ser apresentado à União

Em atuação conjunta com os estados de Santa Catarina e Paraná, o governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, participa de agenda sobre a malha ferroviária Sul em Curitiba, no Paraná. A informação foi divulgada pelo governo do Estado.

O primeiro encontro ocorreu na tarde desta quinta-feira (4) no Palácio Iguaçu, e contou com a presença do vice-governador do Paraná, Darci Piana, e o secretário de Portos, Aeroportos e Ferrovias de Santa Catarina, Beto Martins.

Os representantes dos três estados defendem uma atuação integrada em busca de melhoras nas condições das ferrovias, por meio do Grupo de Trabalho da Malha Ferroviária, instituído na última edição do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud). O grupo dará início à uma proposta de estudo sobre a demanda da Malha Sul baseada no traçado existente para ser apresentado ao Ministério dos Transportes.



O vice-governador gaúcho afirmou ser crucial discutir a modelagem e os investimentos para atender às demandas logísticas dos três estados. "Existem duas características essenciais a serem consideradas. Primeiramente, somos produtores e exportadores de grãos e proteína animal, além de sermos importadores de fertilizantes e outros insumos agrícolas. Em segundo lugar, temos a capacidade de exportar e importar por meio dos nossos portos. Portanto, é fundamental garantir o acesso eficiente aos nossos terminais para otimizar o transporte de cargas”, defendeu.



Atualmente, a Malha Sul possui 6,5 mil quilômetros e abrange Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Só no RS, dos 3,2 mil quilômetros de linhas e ramais ferroviários, cerca de 1,5 mil estão desativados ou suspensos. Concedido à empresa Rumo desde 1997, o trecho não está recebendo investimentos necessários em infraestrutura. Atualmente, a renovação antecipada da concessão ou uma nova licitação está em debate com o governo federal.



“O entendimento do governo de Santa Catarina é que precisamos integrar os nossos projetos, pois temos o mesmo problema, que é a indefinição sobre a renovação da concessão da Malha Sul. E viemos aqui propor isso, pois a indefinição prejudica a construção de novos trechos de ferrovias e acaba por comprometer a viabilidade dos projetos de ferrovias que estão sendo elaborados”, avaliou Martins.

Ação articulada

O vice-governador também adiantou outros encaminhamentos do encontro, como a possibilidade de contratação de uma consultoria técnica para subsidiar os estudos de discussão com o governo federal. Uma reunião do grupo está agendada para 14 de maio no Ministério dos Transportes, em Brasília.



“Temos a necessidade de melhorar a logística férrea para a exportação dos nossos produtos e importações que vão servir ao nosso setor produtivo. Entendemos que, de maneira articulada, com os três Estados agindo em conjunto, vamos ter melhores condições de atingir esse objetivo”, complementou Souza.

Agenda

Nesta sexta-feira (5), o grupo irá até o Porto de Paranaguá para uma visita técnica no complexo portuário, além de se reunir com o presidente da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa), Luiz Fernando Garcia da Silva, para tratar sobre a projeção de investimentos e a integração porto e ferrovias.