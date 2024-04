Preço da Cesta Básica tem queda de 2,4% em Porto Alegre em março

Os porto-alegrenses gastaram menos no mês de março para adquirir os itens que compõem a cesta básica. Conforme a pesquisa mensal realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o preço da cesta básica em Porto Alegre em março apresentou queda de 2,43% em relação a fevereiro, passando a custar R$ 777,43.

De acordo com a pesquisa, nos primeiros três meses do ano, a cesta acumula alta de 1,42% na capital gaúcha. Em comparação com março de 2023, o valor subiu 4,20%.

Na avaliação mensal, nove produtos que compõem a cesta básica tiveram redução nos preços médios no mês passado na Capital:

Batata (-22,69%)

Arroz (-7,20%)

Tomate (-6,78%)

Açúcar (-5,58%)

Farinha de trigo (-5,29%)

Óleo de soja (-5,13%)

Café (-3,76%)

Carne bovina de primeira (-0,78%)

Manteiga (-0,45%)



Por outro lado, a banana (6,29%), o leite (1,54%), o pão (0,81%) e o feijão (0,09%) registraram aumento de preço.

No acumulado de 2024, sete produtos registraram alta nos preços: o feijão (16,79%), o arroz (11,36%), a banana (9,36%), a batata (4,15%), o leite (2,91%), o pão (0,88%) e o açúcar (0,20%). Cinco outros itens ficaram mais baratos: o tomate (-6,49%), o óleo de soja (-2,76%), a farinha de trigo (-1,53%), o café (-1,53%) e a carne (-0,78%).

O estudo ainda aponta que, em março de 2024, o trabalhador de Porto Alegre, remunerado pelo salário mínimo de R$ 1.412,00, precisou trabalhar 121 horas e 8 minutos para adquirir a cesta básica. Em março de 2023, quando o salário mínimo era de R$ 1.302,00, o tempo de trabalho necessário foi de 126 horas e 4 minutos.

Custo da cesta aumento em 10 capitais em março

O valor do conjunto dos alimentos básicos aumentou em 10 das 17 capitais onde o Dieese realiza o levantamento. Entre fevereiro e março de 2024, as elevações mais importantes ocorreram em Recife (5,81%), Fortaleza (5,66%), Natal (4,49%) e Aracaju (3,90%). Já as reduções mais expressivas foram observadas no Rio de Janeiro (-2,47%), em Porto Alegre (-2,43%), em Campo Grande (-2,43%) e em Belo Horizonte (-2,06%).

São Paulo foi a capital onde o conjunto dos alimentos básicos apresentou o maior custo (R$ 813,26), seguida pelo Rio de Janeiro (R$ 812,25), Florianópolis (R$ 791,21) e Porto Alegre (R$ 777,43). Nas cidades do Norte e do Nordeste, onde a composição da cesta é diferente, os menores valores médios foram registrados em Aracaju (R$ 555,22), João Pessoa (R$ 583,23) e Recife (R$ 592,19).